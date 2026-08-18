Messina, cambio ai vertici della Capitaneria di porto: Guzzi prende il posto di Ripoli

Il C.F. (CP) Antonio Ripoli, lascia l’incarico di Comandante in II che ha svolto per cinque anni presso la Capitaneria di porto di Messina, trasferito presso la Direzione marittima di Bari. Presso la sede di Messina ha anche svolto l’incarico di Capo servizio Personale marittimo, Capo sezione Proprietà Navale, Capo servizio Logistico amministrativo, Responsabile del servizio Prevenzione e protezione, Ufficiale alla sicurezza.

Assume l’incarico di Comandante in II della Capitaneria di porto di Messina il C.F. (CP) Davide Guzzi che ha appena concluso l’incarico di comando di Nave Lugi Dattilo dal febbraio 2024 al 24 luglio 2026, prendendo parte a diverse operazioni di Ricerca e soccorso ed attività operative anche a carattere internazionale.