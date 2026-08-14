Messina, cadavere in decomposizione rinvenuto a Provinciale

Un cadavere in decomposizione di una donna è stato trovato questa mattina a Messina, in un cortile di un’abitazione nel quartiere Provinciale, nei pressi della Chiesa di San Pietro e Paolo. A far scattare l’allarme sono stati alcuni abitanti della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire le cause della morte.

La morte risalirebbe ad alcuni giorni fa

Secondo quanto emerso nelle prime fasi degli accertamenti, la morte risalirebbe ad alcuni giorni fa. Proprio per chiarire con maggiore precisione l’epoca e soprattutto le cause della morte, sul posto è atteso il medico legale, il cui intervento sarà determinante per fornire elementi utili alle indagini. L’esame del corpo potrà contribuire a stabilire se siano presenti segni compatibili con una morte violenta o altri elementi in grado di indirizzare gli investigatori verso una ricostruzione più precisa.

Non esclusa nessuna pista sulle cause della morte della donna

L’elemento più delicato dell’indagine riguarda proprio la natura del decesso. Non si esclude alcuna pista. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni in cui il corpo è stato trovato né su eventuali segni che possano indicare con certezza una morte violenta. Per questo motivo sarà fondamentale l’esito degli accertamenti del medico legale.