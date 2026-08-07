Messina, Cacciotto: “manutenzione stradale tolta ad Amam, passo indietro certifica errore amministrazione”

Con delibera n. 523 del 06.08.2026 la Giunta Comunale su proposta del Sindaco ha approvato all’unanimità dei presenti l’atto di indirizzo per la sospensione del servizio di pronto intervento e manutenzione strade del contratto per servizi aggiuntivi sottoscritto in data 21.03.2024 tra il Comune di Messina e l’AMAM. Con la delibera votata dalla Giunta, l’Amministrazione Comunale ha dato incarico al Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici, di adottare tutti i provvedimenti gestionali necessari all’esecuzione della deliberazione di Giunta, inclusa la sottoscrizione del relativo Accordo bilaterale di sospensione dell’affidamento in house con conseguente diminuzione del corrispettivo contrattuale previsto dal 01/08/2026 al 31/08/2026.

“Finalmente, era ora“, dichiara il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto. “Che l’ AMAM si occupi di “acqua” liquido sempre più prezioso e che il Dipartimento si occupi di strade. La marcia indietro ribadisco, meno male, testimonia la scelta errata dell’Amministrazione Comunale fatta due anni fa. Lo avevamo detto in tutte le lingue, – continua Cacciotto -, ma la troppa “arroganza politica” dell’Amministrazione non poteva piegarsi all’ evidenza delle difficoltà di questi anni riguardo gli interventi di manutenzione stradale. Inoltre può anche darsi che le motivazioni del servizio all’ Amam fossero anche altre come ad esempio “utilizzare” la partecipata quale “stazione appaltante” o fare “i raggi X” anche ad un intervento di ricolmo buca.

Nella delibera di Giunta, sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia, l’ Amministrazione, autoincensandosi, ricorda che l’Ente ha ottenuto ingenti finanziamenti pubblici a valere sulle risorse FSC 2021/2027 e tramite ricorso alla CDP S.p.A.:

€ 16.600.000,00 (risorse FSC 2021/2027) – per “Interventi di rigenerazione, accessibilità e

sviluppo del centro urbano della Città Metropolitana di Messina;

sviluppo del centro urbano della Città Metropolitana di Messina; € 6.000.000,00 contratto di Prestito CDP S.p.A. per il finanziamento del progetto “Interventi di riqualificazione della pavimentazione stradale di alcune vie e relative pertinenze nei villaggi della Città di Messina“.

Cacciotto ricorda che gli annunci fatti dall’Amministrazione Comunale sul tema del rifacimento strade prevedevano circa 70 milioni di euro diventati sempre meno col passare del tempo.

L’esponente di Fratelli d’Italia ricorda inoltre che da metà 2025 la Circoscrizione ha trasmesso l’elenco delle strade cittadine che necessitano di urgenti rifacimenti ma che ancora non c’è traccia di interventi.

“Mi auguro che con un ritorno al passato la manutenzione delle strade cittadine possano trovare migliore e più veloce risposta così come mi auguro che, senza il “carico” della manutenzione stradale, AMAM possa dare risposte più rapide e risolutive ai problemi idrici e fognari che attanagliano il territorio cittadino“, conclude.