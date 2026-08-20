Messina, ambulatorio polispecialistico sospeso dai NAS: autorizzato solo per analisi cliniche

Un ambulatorio medico polispecialistico della provincia di Messina è stato destinatario di un provvedimento di diffida e sospensione immediata dell’attività a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Catania. L’ispezione, condotta nell’ambito delle attività di vigilanza finalizzate alla tutela della salute pubblica e al contrasto dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, ha consentito di accertare presunte irregolarità nell’esercizio dell’attività sanitaria della struttura.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’ambulatorio risultava autorizzato esclusivamente all’esecuzione di analisi cliniche. Tuttavia, i militari avrebbero riscontrato l’erogazione, in assenza delle necessarie autorizzazioni, di numerose prestazioni specialistiche in diverse branche mediche, tra cui medicina estetica, reumatologia, endocrinologia, oncologia, cardiologia, pediatria e medicina del lavoro. A seguito delle verifiche, i Carabinieri hanno trasmesso una dettagliata segnalazione all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, che ha disposto un provvedimento di diffida e l’immediata sospensione dell’attività sanitaria non autorizzata.

Sul piano giudiziario, il legale rappresentante della struttura è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per le valutazioni del caso. In relazione alla descrizione dell’intervento operato dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Catania nel presente comunicato stampa, le persone deferite all’Autorità Giudiziaria sono da ritenersi presunte innocenti fino all’eventuale, definitivo accertamento della loro colpevolezza nella successiva sede processuale.