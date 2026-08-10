Messina, altre sei famiglie lasciano le baracche: consegnate le chiavi dei nuovi alloggi

Altre sei famiglie provenienti dagli ambiti di risanamento di Messina stanno per lasciare le baracche e iniziare una nuova vita. Questa mattina, a Palazzo Zanca, sono state consegnate le chiavi dei nuovi alloggi a sei nuclei familiari della via Rosso da Messina, lotto 2 sub A. Alla cerimonia erano presenti l’assessore regionale Elvira Amata, delegata del presidente della Regione e Commissario Straordinario al risanamento Renato Schifani, il sub commissario Santi Trovato, il sindaco Federico Basile, il presidente di ArisMe Fabrizio Gemelli e il direttore generale ArisMe Loredana Bonasera.

“Il risanamento è diventato una realtà quotidiana che sta cambiando Messina- ha dichiarato l’assessore regionale Elvira Amata- Il sorriso di ogni famiglia che ha finalmente una casa decorosa è il segno concreto del grande lavoro che si sta facendo. I risultati sono tangibili su tutti i fronti, perché dare nuove abitazioni alle famiglie significa anche cancellare le ferite del territorio in aree che vengono riqualificate e restituite alla fruizione dei cittadini. La decisione di procedere con la suddivisione in lotti e sub lotti si è rivelata lungimirante e ci sta consentendo di liberare ampie zone che avranno destinazioni diverse e soprattutto sono state sottratte al degrado”.

Le famiglie assegnatarie, nelle scorse settimane, hanno potuto scegliere i nuovi alloggi tra quelli proposti e avranno ora 45 giorni di tempo per lasciare le baracche. Il trasferimento consentirà di proseguire con la liberazione e la successiva riqualificazione dell’area interessata.

Basile: “Sei nuclei familiari iniziano un nuovo capitolo della loro vita”

“Abbiamo consegnato questa mattina le chiavi ad altre sei famiglie che finalmente avranno una casa dignitosa, continuando quel percorso di risanamento di cui la città ha necessità- ha dichiarato il sindaco Federico Basile- Sei nuclei familiari di via Rosso da Messina hanno iniziato da oggi un nuovo capitolo della loro vita. Andremo avanti con tutte le azioni che stiamo ponendo in essere, perché il risanamento continua a essere un obiettivo prioritario per questa città e per questa Amministrazione, perché il riscatto sociale parte proprio da qui”.

Dopo il trasferimento delle famiglie nei nuovi alloggi sarà possibile procedere alla demolizione dell’area del lotto interessato, estesa per 2.500 metri quadrati. La zona comprende anche baracche già sgomberate negli anni scorsi e successivamente sigillate per evitare occupazioni abusive. Complessivamente, via Rosso da Messina si estende per 23 mila metri quadrati. Al censimento del 2022 risultavano residenti 85 nuclei familiari, mentre nel frattempo a 20 famiglie sono già state assegnate nuove abitazioni. Il percorso di risanamento prosegue così con l’obiettivo di liberare progressivamente le aree ancora occupate dalle baracche e restituirle alla città.