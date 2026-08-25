Messina, allerta arancione per incendi: il Comune attiva la Protezione Civile per il rischio scirocco

In vista dell’allerta di colore arancione per rischio incendi e ondate di calore prevista per la giornata di oggi, il sindaco di Messina Federico Basile ha disposto l’attivazione delle associazioni di volontariato di Protezione Civile per le giornate di oggi, martedì 25, e domani, mercoledì 26 agosto 2026. La decisione è stata assunta a seguito dell’emissione del bollettino n. 183 del 24 agosto 2026 e tenuto conto delle previsioni del meteorologo del Comune di Messina, che indicano la possibilità di folate di vento di scirocco, potenzialmente in grado di favorire la propagazione di eventuali focolai di incendio.

Le associazioni saranno impegnate nell’attività di avvistamento e monitoraggio del territorio, con turnazioni organizzate dalle ore 9.00 alle 14.30 e dalle ore 15.00 alle 20.00, al fine di garantire una costante attività di presidio e segnalazione. L’attivazione rientra nelle misure di prevenzione e di rafforzamento del sistema comunale di Protezione Civile, in considerazione delle condizioni meteorologiche previste e dell’elevato rischio di incendi.