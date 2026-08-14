Messina, al via il terzo ciclo di disinfestazione contro insetti infestanti e zanzara tigre

Messinaservizi Bene Comune informa i cittadini che, a partire da lunedì 17 agosto 2026, prenderà avvio il terzo ciclo di interventi di disinfestazione sul territorio comunale, finalizzato al contenimento della presenza di insetti infestanti e zanzare, con particolare attenzione alla zanzara tigre. Le attività saranno effettuate a partire dalle ore 23.00 e interesseranno progressivamente le aree Sud, Centro e Nord della città, secondo una programmazione articolata per giornate.

L’intervento rientra nella programmazione predisposta per il contenimento della proliferazione degli insetti infestanti e per la tutela dell’igiene urbana, in continuità con le attività già svolte nei mesi scorsi sull’intero territorio comunale. La disinfestazione rappresenta una misura importante per migliorare la qualità della vita dei cittadini; la sua efficacia, tuttavia, dipende anche dalla collaborazione della popolazione. Si invita pertanto a evitare ristagni d’acqua in balconi, cortili, terrazze, giardini e aree condominiali, luoghi in cui le zanzare possono trovare condizioni favorevoli alla riproduzione.

Di seguito il calendario degli interventi:

1° giorno – lunedì 17 agosto 2026, dalle ore 23.00

Area Sud: Altolia, Molino, Giampilieri, Giampilieri Marina, Pezzolo, Briga Superiore, Briga Marina.

Area Centro: Gravitelli, Case Popolari, via Padre Nino Trovato e via Pietra Santa, Valle degli Angeli, piazzetta Palmara e via del Santo, quadrato Ospedale Piemonte, Messina 2.

2° giorno – martedì 18 agosto 2026, dalle ore 23.00

Area Sud: Santo Stefano di Briga, Santa Margherita Paese, Santa Margherita Lungomare, Ponte Schiavo, Runci, Santa Margherita Marina, Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna, Galati Marina.

Area Centro: Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Camaro Superiore, Mito, via Polveriera, Bisconte, Cataratti, Fondo Pugliatti.

3° giorno – mercoledì 19 agosto 2026, dalle ore 23.00

Area Sud: Tipoldo, Mili San Pietro, Mili San Marco, Larderia Superiore, Larderia Inferiore, Mili Marina, Mili Moleti, Tremestieri.

Area Centro: Contrada Noviziato, Rione Gonzaga, Montepiselli Inferiore e Superiore, Rione Fondo Ruggeri, Fondo Sterio, via Puntale Arena, Cristo Re, via dei Carrai e aree limitrofe, via Dino e Clarenza, via Saccano, piazza Basicò, via Grattoni, via Rocca Guelfonia e aree limitrofe, Scoppo.

4° giorno – giovedì 20 agosto 2026, dalle ore 23.00

Area Sud: Santa Lucia.

Area Nord: via Duca degli Abruzzi, quadrato via Brasile, via Principessa Mafalda e via Fulci, San Licandro, Annunziata, via Olimpia, via Umberto Fiore e Conca d’Oro.

5° giorno – venerdì 21 agosto 2026, dalle ore 23.00

Area Sud: Zafferia, Villaggio UNRRA, Pistunina, Villaggio CEP.

Area Nord: Torrente Trapani Alto, via Nuova Panoramica, viale Regina Elena, viale della Libertà, quadrato piazza Castronovo lato mare, quadrato piazza Castronovo lato monte, quadrato Manzoni, via Palermo e Badiazza.

6° giorno – sabato 22 agosto 2026, dalle ore 23.00

Area Sud: Contesse, Minissale, quadrato Gazzi e viale Gazzi, Rione Taormina, quadrato ZIR.

Area Nord: Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Massa San Nicola, San Michele.

7° giorno – lunedì 24 agosto 2026, dalle ore 23.00

Area Sud: Cumia Inferiore e Superiore, Bordonaro, Bordonaro Case Gialle, San Filippo Superiore, San Filippo Inferiore, Piano Stella, Case Gescal, San Giovannello, Baglio.

Area Nord: Villaggio Giostra.

8° giorno – martedì 25 agosto 2026, dalle ore 23.00

Area Sud: Villaggio Aldisio, Mangialupi, Fondo Fucile.

Area Nord: Ortoliuzzo, Rodia, Marmora, San Saba, Spartà, Acqualadroni.

9° giorno – mercoledì 26 agosto 2026, dalle ore 23.00

Area Centro: Circonvallazione, quadrato Rione Ferrovieri, Provinciale, Rione Cannamele, Quartiere Lombardo, quadrato Quartieri Nuovi della Mosella, quadrilatero da Fontana di Nettuno a viale Giostra.

Area Nord: Salice, Gesso, Castanea delle Furie, Torrente Papardo, Sperone, Curcuraci, Faro Superiore.

10° giorno – giovedì 27 agosto 2026, dalle ore 23.00

Area Centro: quadrato Duomo, Stazione, Università e Teatro; quadrato compreso tra viale Boccetta, via Palermo, via Garibaldi e viale Regina Margherita; quadrato CGIL, Orto Botanico, Tommaso Cannizzaro alta.

Area Nord: Ganzirri Paese, Ganzirri Giro Lago, Torre Faro.

11° giorno – venerdì 28 agosto 2026, dalle ore 23.00

Area Centro: via Industriale, San Raineri, quadrato via Don Blasco, quadrato San Paolino, Cortina del Porto, Villa Thalatta, via Garibaldi.

Area Nord: Paradiso, Contemplazione, Pace e Case Popolari, Sant’Agata, Granatari, Mortelle.

Durante le operazioni si raccomanda alla cittadinanza di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo gli animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivate in orti e giardini situati nel centro urbano. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la programmazione degli interventi potrebbe subire variazioni. Messinaservizi Bene Comune invita i cittadini a seguire i canali ufficiali dell’azienda per eventuali aggiornamenti.