Messina, al via il consolidamento di contrada Chiaromonte a San Salvatore di Fitalia

Appaltati i lavori di consolidamento del versante montuoso in contrada Chiaromonte a San Salvatore di Fitalia, in provincia di Messina, che negli anni è stato colpito da diversi movimenti franosi. Questo intervento consentirà non solo di mitigare il rischio idrogeologico dell’area rurale ma anche il ripristino della piena funzionalità della Strada provinciale 155 ter, che si collega al Comune di Tortorici. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e diretta da Sergio Tumminello, ha aggiudicato l’appalto per la messa in sicurezza così da riconsegnare una porzione di territorio alla comunità locale. Ancora pochi giorni per la definizione delle ultime pratiche amministrative e la Fratelli Micciulla snc di Sant’Agata di Militello – che si è piazzata al primo posto della graduatoria in ragione di un ribasso del 27,03 e per un importo di 865 mila euro – potrà aprire il cantiere.

Alle origini del fenomeno di dissesto, nel sito di Chiaromonte, la mancanza di un sistema idoneo di regimazione delle acque. Questo ha comportato che il versante a valle della strada provinciale oggi risulti gravemente compromesso a causa di una progressiva frana di scorrimento. Tra le soluzioni tecniche previste dalla progettazione, la realizzazione di opere di regimazione delle acque e di stabilizzazione dell’intera area con un sistema di palificate in cemento armato collegate da un cordolo e opportunamente tirantato. Si procederà, inoltre, con il ripristino della rete dei sottoservizi e delle arterie viarie lesionate dalla frana, con il rifacimento della pavimentazione stradale e con apposite misure di salvaguardia ambientale.