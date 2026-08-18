Messina, al Teatro dei 3 Mestieri si recupera lo spettacolo “’A Ghiotti e Felici”

Sarà recuperato domenica 23 agosto, alle ore 21, lo spettacolo “’A Ghiotti e Felici”, nuovo appuntamento della rassegna estiva “Fuori in Scena 2026” del Teatro dei 3 Mestieri, realizzata con il contributo di Caronte & Tourist. Lo spettacolo, inizialmente in programma lo scorso 7 agosto, era stato rinviato dal Teatro dei 3 Mestieri in segno di cordoglio a seguito della tragedia che aveva colpito la comunità di Pistunina e l’intera città di Messina. Sul palco Orazio Berenato e Chiara Trimarchi, con la collaborazione di Leonardo Mercadante, per una produzione del Teatro dei Naviganti.

“’A Ghiotti e Felici” è una pièce ironica e irriverente sulle consuetudini culinarie degli italiani e sul loro peculiare rapporto con il cibo e la cucina. Una disamina beffarda sul perché in Italia una tavola imbandita riesca a risolvere ogni conflitto e a far dimenticare ogni problema, impreziosita dall’invito a un viaggio multisensoriale attraverso la preparazione di un piatto tipico della nostra tradizione. L’appuntamento è quindi per domenica 23 agosto alle ore 21, nello spazio all’aperto del Teatro dei 3 Mestieri, S.S. 114 km 5,600, Tremestieri, Messina, con ingresso accanto al distributore Esso.

Info e prenotazioni: 090 622505 – 349 8947473 (anche WhatsApp). È disponibile un parcheggio gratuito di fronte al teatro sulla Strada Statale 114.

Per informazioni e prenotazioni: 090 622505 – 349 8947473 (anche WhatsApp). Prezzo 13 euro.