Messina: agguato a Zafferia, uomo ferito a colpi di pistola mentre era in bici

Un agguato in serata a Messina ha lasciato gravemente ferito un uomo raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre percorreva in bici la via Comunale a Zafferia. L’episodio è avvenuto mentre la vittima, che si trovava agli arresti domiciliari, era fuori dall’abitazione usufruendo di uno dei permessi di cui disponeva per poter uscire. Proprio durante uno di questi permessi, secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe stato sorpreso da uno o più sicari che gli hanno sparato. I colpi lo hanno raggiunto alla schiena, provocandogli gravi ferite.

Spari in via Comunale a Zafferia mentre l’uomo percorreva la strada in bicicletta

L’agguato si è consumato lungo via Comunale a Zafferia, nella zona di Messina. L’uomo stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stato raggiunto dai colpi d’arma da fuoco. La dinamica, sulla base delle informazioni disponibili, sarebbe quella di un’azione improvvisa: uno o più sicari avrebbero sorpreso la vittima durante il tragitto e avrebbero aperto il fuoco, colpendola alla schiena.

Uomo trasferito d’urgenza al Policlinico Universitario di Messina

Dopo il ferimento, la vittima è stata trasportata urgentemente al Policlinico Universitario di Messina, dove dovrà essere sottoposta a una delicata operazione. La gravità delle ferite riportate nell’agguato ha quindi reso necessario l’intervento dei sanitari e il ricovero presso la struttura ospedaliera universitaria. Sull’episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, chiamati a ricostruire quanto accaduto e a fare luce sull’agguato.