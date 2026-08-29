Messina, aggressione a un controllore ATM: il sindaco Basile condanna il folle gesto

Un grave episodio ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico riaccende il tema della sicurezza sui mezzi pubblici a Messina. Un controllore di ATM Messina è stato vittima di un’aggressione, un fatto che ha provocato la dura condanna del sindaco Federico Basile, dell’Amministrazione comunale e dei vertici dell’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico cittadino. L’episodio viene definito dal primo cittadino un fatto “inaccettabile”, soprattutto perché avrebbe potuto avere conseguenze ancora più pesanti, coinvolgendo non soltanto il dipendente aggredito ma anche altre persone presenti sul mezzo, tra cui l’autista e i passeggeri. La vicenda riporta al centro del dibattito la necessità di garantire maggiore tutela a chi ogni giorno lavora nel settore della mobilità pubblica, un comparto essenziale per la città e per migliaia di cittadini.

Basile condanna l’aggressione al controllore ATM: “un gesto inaccettabile”

Il sindaco di Messina Federico Basile ha espresso la propria vicinanza al lavoratore coinvolto e a tutto il personale dell’azienda, sottolineando la gravità dell’accaduto. “Esprimo, a nome mio, dell’Amministrazione comunale e dei vertici di ATM Messina, la più ferma condanna per il gravissimo episodio avvenuto oggi ai danni di un controllore dell’Azienda”. Il primo cittadino ha evidenziato come episodi di questo tipo rappresentino un pericolo non soltanto per il singolo lavoratore coinvolto, ma per l’intera comunità che utilizza quotidianamente il servizio di trasporto pubblico. “Quanto accaduto oggi è un gesto inaccettabile, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi, mettendo a rischio anche l’incolumità dell’autista e dei passeggeri a bordo”. Parole che sottolineano la preoccupazione dell’amministrazione per il ripetersi di episodi di violenza nei confronti degli operatori del settore.

Sicurezza del personale ATM, il tema già affrontato al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Secondo quanto comunicato dal sindaco, la questione della sicurezza dei lavoratori ATM era già stata portata all’attenzione delle istituzioni competenti nei giorni scorsi. Il tema è stato infatti affrontato durante il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 27 agosto, al quale ha partecipato anche l’Amministratore unico di ATM Messina. Basile ha ricordato che la problematica non rappresenta un’emergenza emersa soltanto dopo l’episodio odierno, ma un tema sul quale il Comune e l’azienda avevano già avviato un confronto istituzionale. “Proprio il tema della sicurezza del personale del trasporto pubblico è stato portato all’attenzione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 27 agosto, al quale ha partecipato anche l’Amministratore unico di ATM”. Il sindaco ha quindi ribadito la necessità di proseguire lungo la strada della collaborazione tra enti e forze dell’ordine. “È quindi una problematica sulla quale abbiamo già richiamato l’attenzione delle istituzioni competenti e rispetto alla quale occorre continuare ad agire con fermezza e in maniera coordinata”, evidenzia.

“Nessuno può essere esposto a violenze”

Nel suo intervento, il sindaco Federico Basile ha voluto rivolgere un messaggio di sostegno a tutto il personale di ATM Messina, ricordando il ruolo fondamentale svolto quotidianamente dagli operatori del trasporto pubblico. “A tutto il personale ATM va la nostra piena vicinanza e solidarietà. Ogni giorno lavoratrici e lavoratori svolgono il proprio compito con professionalità, responsabilità e senso del dovere, garantendo un servizio essenziale alla città”, rimarca. Il primo cittadino ha posto l’accento sul fatto che gli operatori del settore devono poter svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza e senza il timore di subire aggressioni. “Nessuno può essere esposto a violenze o aggressioni mentre sta semplicemente facendo il proprio lavoro”. Un passaggio che evidenzia il valore sociale del servizio pubblico e la necessità di tutelare chi opera quotidianamente a contatto con l’utenza.

Il ruolo delle forze dell’ordine e del 118 dopo l’aggressione

Nel comunicato il sindaco ha espresso anche il ringraziamento alle Forze dell’Ordine e al personale sanitario intervenuto dopo l’episodio. L’intervento tempestivo ha consentito di prestare assistenza e gestire la situazione garantendo il necessario supporto alle persone coinvolte. “Ringraziamo le Forze dell’Ordine e il personale del 118, intervenuti tempestivamente, per il pronto intervento e per avere garantito immediata assistenza”. Il ringraziamento rappresenta anche un riconoscimento al lavoro svolto dai soccorritori e dagli operatori impegnati nella gestione delle emergenze sul territorio.

Messina e il tema della sicurezza nel trasporto pubblico

L’aggressione al controllore ATM riporta al centro il tema della sicurezza sui mezzi pubblici a Messina, una questione che riguarda molte città italiane e che coinvolge quotidianamente autisti, controllori e personale di servizio. Gli operatori del trasporto pubblico svolgono un ruolo essenziale nel garantire la mobilità urbana, ma sono spesso esposti a situazioni di tensione legate ai controlli, alle verifiche dei titoli di viaggio e alla gestione dei rapporti con l’utenza. L’Amministrazione comunale e ATM Messina ribadiscono quindi la necessità di un’azione coordinata con le istituzioni competenti per prevenire episodi di violenza e garantire maggiore protezione ai lavoratori. La condanna espressa dal sindaco Basile apre ora una nuova fase di attenzione sul tema, con l’obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza e tutelare chi ogni giorno contribuisce al funzionamento del servizio pubblico cittadino.