Messina accoglie la Consulta Giovanile di Aci Catena: il 30 agosto il “Grand Tour – Consulta in Movimento”

La Consulta Giovanile di Messina accoglierà domenica 30 agosto 2026 la Consulta Giovanile di Aci Catena in occasione del quarto appuntamento del progetto “Grand Tour – Consulta in Movimento”, iniziativa nata con l’obiettivo di favorire l’incontro tra i giovani, la partecipazione civica e la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale della Sicilia. Messina sarà protagonista di una giornata di incontro e condivisione durante la quale i giovani partecipanti saranno accompagnati alla scoperta di alcuni dei luoghi più rappresentativi della città dello Stretto. L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto tra due realtà giovanili siciliane accomunate dalla volontà di creare nuove opportunità di partecipazione e di rendere le nuove generazioni sempre più protagoniste della vita delle rispettive comunità.

Attraverso la conoscenza del territorio, della sua storia e delle sue bellezze, il progetto punta ad andare oltre la semplice visita turistica. L’obiettivo è infatti quello di costruire relazioni, favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche e rafforzare una rete tra giovani provenienti da diverse realtà della Sicilia. La giornata si concluderà nella suggestiva cornice di Capo Peloro, uno dei luoghi simbolo di Messina, dove il mar Ionio e il mar Tirreno si incontrano. Sarà un momento dedicato alla socialità, alla conoscenza reciproca e alla condivisione dell’esperienza vissuta nel corso della giornata.

“Siamo felici di poter accogliere a Messina i ragazzi della Consulta Giovanile di Aci Catena. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante creare occasioni concrete di incontro tra i giovani siciliani, permettendo loro di conoscere nuovi territori, confrontarsi e costruire rapporti che possano proseguire anche oltre questa giornata. Messina ha un patrimonio storico, culturale e paesaggistico straordinario e siamo orgogliosi di poterlo raccontare attraverso gli occhi e la partecipazione delle nuove generazioni”, sottolinea la Consulta Giovanile di Messina. L’appuntamento del 30 agosto vuole quindi essere non soltanto una giornata alla scoperta di Messina, ma anche un’occasione per ribadire il valore dell’aggregazione giovanile, della cittadinanza attiva, della cultura e della collaborazione tra le Consulte siciliane. Conoscere la Sicilia, nello spirito dell’iniziativa, significa anche creare legami tra i suoi giovani e costruire insieme nuove forme di partecipazione.