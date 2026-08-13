Messina, 500mila euro agli stabilimenti balneari colpiti dal ciclone Harry: aiuti attraverso la Tari

La Giunta comunale di Messina ha approvato, con apposita delibera, un intervento straordinario di sostegno economico in favore degli stabilimenti balneari del litorale cittadino colpiti dai danni causati dal ciclone “Harry”, che tra il 19 e il 21 gennaio 2026 ha interessato il territorio comunale, con particolare intensità nella zona sud della città, provocando danni a infrastrutture stradali, barriere costiere, stabilimenti balneari e abitazioni private. Il provvedimento, proposto dall’assessore alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro, mette a disposizione 500 mila euro, già previsti nel bilancio di previsione 2026-2028, per sostenere gli operatori del settore balneare che hanno subito danni a seguito dell’evento calamitoso, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza.

L’intervento nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere un comparto particolarmente colpito dall’evento meteorologico avverso, che ha dovuto affrontare rilevanti spese per il ripristino e la riattivazione delle attività in vista della stagione estiva. Il contributo sarà riconosciuto attraverso la compensazione della TARI. In concreto, le somme saranno destinate all’estinzione, totale o parziale, della posizione debitoria relativa agli avvisi di accertamento TARI emessi a seguito dell’emersione di superfici tassabili, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento e di incasso, secondo le modalità che saranno definite nell’avviso pubblico.

“Con questo intervento vogliamo essere accanto a chi, nonostante i danni provocati dal ciclone Harry, ha scelto di rimettere in piedi la propria attività e di riaprire in vista della stagione estiva, affrontando spese importanti per tornare a lavorare. Il nostro litorale, soprattutto nella zona sud ma anche in quella nord, ha subito conseguenze pesanti, ma gli operatori hanno dimostrato ancora una volta grande forza e senso di responsabilità. I 500 mila euro stanziati dal Comune rappresentano un sostegno concreto a queste attività e alle persone che vi lavorano. È il modo con cui l’Amministrazione vuole esserci, sostenendo chi investe, lavora e continua a credere nel nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

Potranno accedere al contributo i concessionari titolari di concessione demaniale marittima ricadente nel territorio comunale che abbiano subito danni documentati mediante perizia tecnica, documentazione fotografica, verbali della Protezione Civile o altra documentazione idonea, che presentino apposita istanza entro i termini che saranno stabiliti dall’avviso pubblico e che non risultino gravati da ulteriori situazioni debitorie nei confronti del Comune di Messina, diverse da quelle oggetto della presente misura.

“La misura mette a disposizione risorse importanti e consente di intervenire attraverso la compensazione della posizione TARI interessata dal provvedimento. È un sostegno pensato per accompagnare la ripartenza delle attività e riconoscere le difficoltà affrontate da chi ha dovuto sostenere spese ingenti per ripristinare le proprie strutture”, ha sottolineato l’assessore alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro.

Il contributo sarà riconosciuto fino alla concorrenza delle somme dovute al Comune, riferite alla posizione debitoria oggetto dell’intervento e quantificate alla data del 30 giugno 2026, nel limite complessivo delle risorse disponibili, pari a 500 mila euro.