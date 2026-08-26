Messina, 33enne precipita dal balcone a Fondachelli Fantina: trasferita d’urgenza in ospedale

Momenti di paura questa mattina a Fondachelli Fantina, in provincia di Messina, dove una donna di 33 anni è precipitata dal balcone di un edificio. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata e ha immediatamente fatto scattare la macchina dei soccorsi. Le circostanze nelle quali è avvenuta la caduta sono ancora da chiarire. Proprio per ricostruire con precisione quanto accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari. L’attenzione, intanto, resta concentrata soprattutto sulle condizioni della 33enne, che dopo le prime cure è stata trasferita d’urgenza in ospedale a Messina.

La 33enne trasferita d’urgenza all’ospedale Papardo di Messina

Dopo essere stata soccorsa, la 33enne è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Papardo di Messina, dove è stata affidata alle cure dei sanitari. Le sue condizioni sarebbero serie. Sulla base delle informazioni al momento disponibili, tuttavia, non è ancora chiaro se la donna sia in pericolo di vita. Il quadro sulle sue condizioni resta quindi uno degli aspetti centrali della vicenda. L’urgenza del trasferimento al Papardo testimonia la necessità di sottoporre la 33enne alle cure e agli accertamenti ospedalieri dopo la caduta.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica della caduta

Mentre proseguono le cure alla donna, i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto. L’obiettivo degli investigatori è quello di ricostruire con precisione la dinamica della caduta dal balcone e comprendere che cosa possa averla determinata. In questa fase sono in corso la raccolta e la verifica degli elementi disponibili. I militari stanno inoltre acquisendo testimonianze che possano fornire indicazioni utili sui momenti precedenti all’episodio. Saranno gli accertamenti a dover chiarire la sequenza dei fatti e a consentire di definire con maggiore precisione le circostanze dell’accaduto.