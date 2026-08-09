Messina, 10 anni dalla morte di Mons. Francesco Sgalambro: la comunità si ritrova in preghiera nel ricordo del presule

In occasione del X Anniversario del Dies Natalis di S.E. Mons. Francesco Sgalambro, la comunità religiosa e i devoti si ritroveranno per un momento di preghiera e rendimento di grazie, nel ricordo di una figura che ha rappresentato un importante punto di riferimento per la Chiesa locale. Il presule viene ricordato come un autentico apostolo di carità e umiltà. Quanti hanno avuto modo di conoscerne l’operato nel corso degli anni hanno riconosciuto in Mons. Sgalambro, prima durante il ministero presbiterale e successivamente in quello episcopale, doti umane e spirituali straordinarie.

Tra gli aspetti che hanno maggiormente caratterizzato il suo percorso vengono ricordati la profonda sapienza, il carisma esercitato nei confronti di giovani, anziani e famiglie e una testimonianza improntata a una rigorosa fedeltà alla liturgia. Elementi che hanno segnato il suo lungo cammino spirituale e pastorale e che continuano a essere custoditi nella memoria di quanti lo hanno conosciuto. Tra i passaggi più significativi del suo ministero viene ricordato anche il prezioso contributo offerto alla canonizzazione della Beata Eustochia, ulteriore testimonianza dell’impegno di Mons. Sgalambro nella vita della Chiesa.

“La vita dei giusti è nelle mani di Dio”: è con questo spirito di fede che la comunità orante intende rinnovare il proprio legame con il ricordo del presule, ripercorrendo una storia semplice ma profondamente segnata dall’amore per il Vangelo e per il prossimo. Il momento di preghiera per il X Anniversario del Dies Natalis di Mons. Francesco Sgalambro diventa così un’occasione per mantenere viva la memoria del suo ministero e della sua testimonianza spirituale, a dieci anni dalla sua scomparsa.