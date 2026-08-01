“Mese dei Bronzi di Riace”, Calabrese: “un’offerta integrata di promozione culturale e turistica”

La Regione Calabria consolida la strategia di valorizzazione del proprio patrimonio culturale attraverso il “Mese dei Bronzi di Riace”, istituito con la Legge Regionale n. 19/2023, con l’obiettivo di trasformare i celebri guerrieri da simbolo identitario a leva di promozione culturale, turistica e di sviluppo dell’intera regione. “Vogliamo costruire un’offerta integrata che, partendo dall’eccezionale valore universale dei Bronzi di Riace, accompagni i visitatori alla scoperta dei borghi, dei siti archeologici, dei musei, delle tradizioni e delle eccellenze della nostra regione, attraverso la musica, la storia, l’arte”, afferma l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese.

“Investire sui Bronzi – continua Calabrese- significa investire sull’immagine della Calabria, rafforzando la destagionalizzazione dei flussi turistici e creando nuove opportunità di crescita per le comunità locali. È una sfida che affrontiamo con una programmazione condivisa, nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà previsti dalla normativa regionale, valorizzando le risorse disponibili e mettendo al centro cultura, turismo e sviluppo sostenibile”. Il programma “I Bronzi di Riace. La Calabria del Mito”, promosso dalla Regione Calabria nell’ambito delle attività di promozione del Dipartimento Turismo e di Calabria Straordinaria, propone per tutto il mese di agosto un calendario di iniziative diffuse coordinate dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria che coinvolgeranno siti archeologici, musei, borghi e luoghi simbolo delle cinque province calabresi, culminando il 16 agosto, nel cinquantaquattresimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

L’iniziativa nasce per dare piena attuazione agli obiettivi della legge regionale

L’iniziativa nasce per dare piena attuazione agli obiettivi della legge regionale: rafforzare la conoscenza e la valorizzazione dei Bronzi di Riace quale patrimonio identitario della Calabria, promuovere il sistema culturale regionale in una logica di rete, incrementare l’attrattività turistica del territorio e sostenere processi di sviluppo economico e sociale attraverso la cultura. Il progetto propone un modello policentrico che mette in relazione il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con gli altri poli culturali della regione, costruendo un racconto unitario della Magna Grecia attraverso spettacoli, concerti, performance artistiche, visite guidate e iniziative di divulgazione. Un percorso che punta a favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e a promuovere una fruizione diffusa del patrimonio culturale calabrese.

Il calendario prenderà il via il 4 agosto a Bianco con un concerto all’alba sulla scogliera di Capo Bruzzano

Il calendario prenderà il via il 4 agosto a Bianco con un concerto all’alba sulla scogliera di Capo Bruzzano. Tra gli appuntamenti principali figura l’evento del 7 agosto, quando cinque luoghi della cultura calabrese saranno protagonisti contemporaneamente di un format condiviso con visite guidate, musica e letture sceniche dedicate ai Bronzi di Riace e al mito. Seguiranno gli eventi di Soriano Calabro, Locri Epizefiri ( con “Tra Uomini e Dei” un percorso narrativo in cinque tappe e il concerto di Raphael Gualazzi) e Riace con eventi celebrativi, fino al gran finale del 16 agosto a Reggio Calabria, davanti al Museo Archeologico Nazionale, con lo spettacolo del Premio Oscar Nicola Piovani, accompagnato da un allestimento scenografico che trasformerà la facciata di Palazzo Piacentini in uno spazio narrativo dedicato ai Bronzi.