Mercato di Gioia Tauro, l’appello dei commercianti: “con caro carburante e caldo è impossibile lavorare” | INTERVISTE

Nel servizio realizzato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, viene evidenziato il momento di crisi dei commercianti ambulanti di Gioia Tauro, schiacciati tra l’aumento dei costi del carburante e condizioni climatiche proibitive. A causa delle temperature estreme, i mercati si svuotano già a metà mattina, spingendo le associazioni di categoria a proporre l’istituzione di mercati serali per salvaguardare la salute di operatori e clienti.
Oltre al clima, i venditori lamentano la carenza di servizi igienici, una gestione carente degli spazi pubblici e una pressione fiscale insostenibile. La situazione è aggravata dai controlli stradali rigidi, che allontanano gli acquirenti timorosi di ricevere sanzioni pecuniarie per il parcheggio.