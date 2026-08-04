Mercato di Gioia Tauro, l’appello dei commercianti: “con caro carburante e caldo è impossibile lavorare” | INTERVISTE

I commercianti del mercato di Gioia Tauro spiegano le difficoltà nel lavorare tra caro carburante e caldo torrido

Difficoltà Commercianti Mercato Gioia Tauro

Nel servizio realizzato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, viene evidenziato il momento di crisi dei commercianti ambulanti di Gioia Tauro, schiacciati tra l’aumento dei costi del carburante e condizioni climatiche proibitive. A causa delle temperature estreme, i mercati si svuotano già a metà mattina, spingendo le associazioni di categoria a proporre l’istituzione di mercati serali per salvaguardare la salute di operatori e clienti.

Oltre al clima, i venditori lamentano la carenza di servizi igienici, una gestione carente degli spazi pubblici e una pressione fiscale insostenibile. La situazione è aggravata dai controlli stradali rigidi, che allontanano gli acquirenti timorosi di ricevere sanzioni pecuniarie per il parcheggio.

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