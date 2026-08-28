Melito Porto Salvo, il saluto al Maggiore Barbero: riconoscenza della comunità dell’Area Grecanica per il lavoro svolto sul territorio

La comunità di Melito Porto Salvo e dell’Area Grecanica, si è riunita per rivolgere un sentito ringraziamento al Maggiore Daniele Barbero, Comandante della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo, in occasione del suo prossimo trasferimento ad altro incarico. Un momento istituzionale e umano che ha visto protagonisti cittadini, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e autorità civili e militari, uniti nel riconoscere il valore del lavoro svolto dal comandante durante il suo mandato. L’incontro ha rappresentato un’occasione per celebrare la presenza costante dell’Arma dei Carabinieri sul territorio e il ruolo fondamentale svolto nella promozione della sicurezza, della legalità e della fiducia tra istituzioni e cittadini.

Riconoscenza per un servizio vicino ai cittadini

La città di Melito di Porto Salvo e le istituzioni presenti hanno voluto rendere omaggio al comandante della Compagnia Carabinieri, esprimendo gratitudine per l’impegno quotidiano e per la professionalità dimostrata nella gestione delle attività di controllo e tutela del territorio. La comunità ha riconosciuto il valore di un percorso caratterizzato da presenza, attenzione e collaborazione con le realtà locali, elementi considerati fondamentali per rafforzare il rapporto tra Forze dell’Ordine, amministrazioni pubbliche e cittadini. Il saluto istituzionale ha rappresentato non soltanto un momento formale, ma anche un gesto collettivo di apprezzamento verso chi ha operato per garantire la sicurezza dell’Area Grecanica, contribuendo a consolidare un clima di collaborazione e fiducia.

Autorità e sindaci dell’Area Grecanica presenti all’incontro istituzionale

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili e militari del territorio e i Sindaci dei Comuni dell’Area Grecanica, a testimonianza dell’importanza del ruolo svolto dalla Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo nel contesto territoriale. La partecipazione delle istituzioni locali ha evidenziato il valore della collaborazione costruita nel tempo tra amministrazioni e presidio dell’Arma, in un territorio dove la presenza dello Stato e il rafforzamento della cultura della legalità rappresentano elementi centrali per la crescita della comunità.

Il saluto di Don Zampaglione al Maggiore Barbero

“Caro Maggiore Barbero, caro Daniele, ieri purtroppo non sono potuto essere presente per salutarti personalmente per impegni pastorali presi in precedenza. Da un lato c è la gioia e l’orgoglio di veder riconosciuto il suo valore attraverso questo nuovo e prestigioso incarico; dall’altro non posso nascondere il dispiacere profondo di tutta la nostra comunità che perde un punto di riferimento fondamentale. La figura del carabiniere nell’immaginario e nella realtà del nostro paese è da sempre sinonimo di protezione, vicinanza, e dedizione. Come sacerdote, ho avuto il privilegio di collaborare con lei e di osservare da vicino il suo operato”. Lo afferma don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico.

Don Zampaglione: “c’è una profonda affinità spirituale tra il ministero pastorale e il servizio che lei svolge”

“C’è una profonda affinità spirituale tra il ministero pastorale e il servizio che lei svolge: entrambi siamo chiamati a prenderci cura delle persone, a custodire la pace, a lenire le ferite del tessuto sociale e a camminare in mezzo alla gente , specialmente tra i più fragili .Lei ha saputo coniugare la fermezza della legge con la comprensione e l’ascolto, ricordandoci che la vera giustizia non è mai disgiunta dall’ umanità. La terra di Parma che la riceve beneficerà della sua professionalità e delle sue doti umane. Sappiamo che affronterà questa nuova missione con lo stesso spirito di sacrificio che abbiamo imparato ad ammirare qui”, sottolinea Don Zampaglione rivolgendosi al Maggiore Barbero.

“A nome mio e di tutta le comunità di Masella e Montebello, le esprimo il più sentito ringraziamento per il lavoro svolto, per la sicurezza che ci ha garantito e l’amicizia che ci ha donato. La accompagniamo con la nostra preghiera, chiedendo al Signore per intercessione della Virgo Fidelis, vostra patrona, di custodire i suoi passi, di guidare le sue decisioni e di colmare di benedizioni la sua vita e carriera. Buon cammino, maggiore. Parma la accoglie ma sappia che qui lascerà sempre una traccia indelebile e una casa pronta ad accoglierla. Grazie di tutto. Sursum Corda Semper”, conclude Don Zampaglione.