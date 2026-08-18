Melito Porto Salvo, due bambini rischiano di annegare: vice dirigente dei Vigili del Fuoco fuori servizio si tuffa e li salva

Si è concluso con il salvataggio di due bambini un intervento di soccorso in mare effettuato nel tardo pomeriggio di ieri, sulla spiaggia antistante il lungomare di Melito Porto Salvo, in prossimità della Chiesa. Protagonista dell’intervento l’ing. Sebastiano Rotta, vice dirigente del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, che, mentre si trovava in spiaggia con la propria famiglia, durante una nuotata ha notato un gruppo di cinque bambini, di età compresa tra i 5 e i 10 anni, a circa 50 metri dalla riva, a bordo di una tavola SUP.

Avendo percepito che i bambini non avessero particolare dimestichezza con la pagaia e che la tavola potesse essere stata trascinata dalla corrente, l’ing. Rotta si è avvicinato con l’intento di accompagnarli verso la riva. Giunto a circa 20 metri dal gruppo, uno dei bambini, di circa 5-6 anni, si è improvvisamente tuffato in acqua, iniziando ad annaspare e chiedendo aiuto. L’ing. Rotta è intervenuto immediatamente, raggiungendolo e mettendolo in sicurezza. Poco dopo, anche una bambina più grande, spaventata dalla situazione, si è tuffata in acqua e ha iniziato a chiedere aiuto.

Il vice dirigente ha quindi raggiunto anche la bambina e, mantenendo entrambi i minori in condizioni di sicurezza, li ha accompagnati fino a un gommone ormeggiato nelle vicinanze, consentendo loro di aggrapparsi e di attendere l’arrivo dei soccorsi dalla riva. Nel frattempo, diversi bagnanti, richiamati dalla situazione, sono intervenuti dalla spiaggia e hanno contribuito a riportare i bambini sul bagnasciuga, dove sono stati tutti messi in salvo. L’episodio evidenzia l’importanza della tempestività dell’intervento e della capacità di valutare rapidamente le situazioni di potenziale pericolo, soprattutto quando sono coinvolti bambini, contribuendo a evitare conseguenze che avrebbero potuto risultare ben più gravi.