Melito Porto Salvo, cucciolo trovato vicino alla stazione ferroviaria: la Polizia Locale cerca il proprietario | FOTO

“Questa mattina ci è stato segnalato il ritrovamento di un cucciolo nei pressi della Stazione Ferroviaria. Secondo le prime informazioni raccolte da un operatore sul posto, il cagnolino potrebbe essere caduto da un veicolo in transito su cui erano presenti altri animali. Il cucciolo indossa un collare con la scritta “YOMMY” ed in buone condizioni. Chiunque lo riconosca, sia il proprietario o sia in possesso di informazioni utili per risalire a chi lo trasportava, è pregato di contattare urgentemente il Comando di Polizia Locale al numero 0965781368 o di presentarsi presso i nostri uffici”. E’ questo il post pubblicato su facebook dalla Polizia Locale di Melito di Porto Salvo.

“In assenza di segnalazioni in tempi brevi, dovremmo provvedere all’attivazione delle procedure di presa in carico e trasferimento presso le strutture preposte. Vi chiediamo di condividere il più possibile il post per aiutarci a ritrovare la sua famiglia! Grazie”.