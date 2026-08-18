Melito Porto Salvo, auto a tutta velocità insospettisce la Polizia: scoperti cocaina, marijuana e armi

Un normale servizio di controllo del territorio si è trasformato in un’operazione di ben altra portata a Melito Porto Salvo, dove nel tardo pomeriggio di venerdì 13 agosto 2026 gli agenti di una Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Roghudi hanno fermato un’autovettura che procedeva a velocità sostenuta. Gli operatori, impegnati nell’ordinaria attività di vigilanza, hanno deciso di procedere al controllo del mezzo e del conducente. Proprio durante queste prime fasi, però, alcuni elementi hanno attirato immediatamente l’attenzione dei poliziotti, inducendoli a non limitarsi ai normali accertamenti previsti per un controllo stradale.

Il nervosismo del conducente insospettisce gli agenti

Secondo quanto ricostruito nel comunicato, il conducente si è mostrato fin da subito particolarmente agitato e impaurito, manifestando un marcato stato di nervosismo, accompagnato da tremori e da un atteggiamento fortemente apprensivo. Un comportamento che non è sfuggito agli operatori. È stato proprio lo spirito di osservazione della Polizia, unito all’esperienza maturata nei servizi di controllo del territorio, a spingere gli agenti ad approfondire la verifica. La decisione di procedere alla perquisizione personale e dell’autovettura si è rivelata determinante per l’esito dell’intervento.

Nell’auto circa 200 grammi di cocaina abilmente occultati

La perquisizione del veicolo ha permesso agli agenti di rinvenire un ingente quantitativo di cocaina, abilmente occultato all’interno dell’automobile. La sostanza stupefacente aveva un peso complessivo di circa 200 grammi. A quel punto, il quadro emerso dal semplice controllo su strada ha assunto una dimensione decisamente più rilevante. Il rinvenimento della droga ha infatti indotto gli operatori ad ampliare immediatamente gli accertamenti, estendendo l’attività di ricerca anche all’abitazione dell’uomo.

Perquisizione nell’abitazione: trovate marijuana e armi

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito alla Polizia di rinvenire ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre alla presenza di armi. L’operazione ha così portato alla luce, secondo quanto riferito, una situazione ben più ampia rispetto a quella che inizialmente poteva apparire come una semplice violazione legata alla circolazione stradale. Un risultato maturato grazie alla capacità degli agenti di cogliere elementi comportamentali ritenuti anomali e di sviluppare immediatamente gli accertamenti investigativi.

Il ruolo decisivo dell’intuito e dell’esperienza della Polizia

La vicenda mette in evidenza l’importanza del lavoro quotidiano svolto dalla Polizia di Stato nel controllo del territorio, spesso decisivo anche quando un intervento nasce da circostanze apparentemente ordinarie. In questo caso, l’attenzione degli agenti del Commissariato di Roghudi, la capacità di valutare il comportamento del conducente e lo spirito di iniziativa investigativa hanno consentito di trasformare un controllo alla circolazione in un’attività che ha portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti e armi. L’operazione conferma quanto l’esperienza degli operatori sul campo possa risultare fondamentale per interpretare segnali che, se sottovalutati, potrebbero non condurre ad approfondimenti ulteriori. Proprio la lettura immediata della situazione ha permesso agli agenti di sviluppare gli accertamenti fino alla perquisizione dell’abitazione.

Arrestato e trasferito nel carcere di Arghillà

Terminate le formalità di rito e gli adempimenti di competenza, il soggetto è stato tratto in arresto. Al termine degli atti, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Arghillà, a Reggio Calabria, dove è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente. L’intervento di Melito Porto Salvo rappresenta così un ulteriore risultato dell’attività di prevenzione e controllo svolta sul territorio dagli uomini della Polizia di Stato, con un’operazione nata dall’ordinaria vigilanza stradale e sviluppatasi, grazie all’attenzione degli agenti, fino al rinvenimento di cocaina, marijuana e armi.