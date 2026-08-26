Melito di Porto Salvo, il 28 agosto il “Concerto del Cuore”: musica e solidarietà

Il 28 agosto 2026, alle ore 21:00, presso la Villa Comunale di Melito di Porto Salvo (RC), andrà in scena il “Concerto del Cuore”, evento che unisce musica e solidarietà. Nato da un’idea di Giuseppe Zema, l’associazione Cuore Events ne cura l’organizzazione col patrocinio del Comune. Il fine della serata è la raccolta fondi per migliorare la dotazione medica dell’Ospedale “Tiberio Evoli”. “Si può sostenere il progetto in tre modi: lasciando un’offerta all’entrata del concerto; cercando e foraggiando la raccolta fondi “Concerto del Cuore – Melito di Porto Salvo” su GoFundMe; facendo un bonifico bancario al seguente IBAN: IT92H0103081440000001515590 intestato all’associazione Cuore Events”, precisa Giuseppe Zema

Il programma del concerto prevede le seguenti arie d’opera: “Udite, udite, o rustici” da “L’elisir d’amore” di Donizetti, “Habanera” da “Carmen” di Bizet, “Vesti la Giubba” da “Pagliacci” di Leoncavallo, “Non più andrai” da “Le nozze di Figaro” di Mozart, “Una voce poco fa” da “Il barbiere di Siviglia” di Rossini, “E lucevan le stelle” da “Tosca” di Puccini, un brano al pianoforte solistico e si conclude con “Lascia ch’io pianga” da “Rinaldo” di Handel e “‘A vucchella” di Tosti.

Gli artisti che si esibiranno davanti ai presenti sono Andreina Drago (mezzosoprano), Giuseppe Distefano (tenore), Giuseppe Zema (basso baritono) e Andrea Francesco Calabrese (pianoforte), tutti musicisti di talento, originari della Calabria e della Sicilia.

“Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutta la comunità di Melito Porto Salvo e dell’Area Grecanica per la straordinaria generosità dimostrata finora. Grazie alle donazioni, stiamo facendo compiere un grande passo avanti a questo progetto. Speriamo che questo supporto continui a crescere. L’intero ricavato del concerto sarà, infatti, destinato all’acquisto delle migliori apparecchiature mediche possibili per l’Ospedale “Tiberio Evoli”. Un dono concreto per la salute di tutti noi. Continuiamo così a far battere forte il cuore del nostro territorio!

Grazie all’associazione Cuore Events per aver sposato subito la causa e grazie all’amico Annunziato Gentiluomo per aver messo a disposizione le sue competenze giornalistiche in questo momento di solidarietà”, conclude Giuseppe Zema.