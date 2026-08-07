Melicuccà, entra nel vivo la Festa della Poesia dedicata a Lorenzo Calogero

È entrata nel vivo a Melicuccà (Rc) la terza edizione della Festa della poesia “Lorenzo Calogero”, in programma fino all’11 agosto, organizzata da LYRIKS – Laboratorio Interdisciplinare di Ricerche Artistiche con il patrocinio e il sostegno del Comune di Melicuccà e di prestigiosi partner istituzionali e culturali, tra cui la Regione Calabria, la Fondazione “Leonardo Sinisgalli”, la Biblioteca Consorziale di Viterbo, il Junior Poetry Festival e il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria; la direzione artistica è di Nino Cannatà, regista ed editore.

Con lo svelamento, in apertura della giornata inaugurale, del nuovo tratto del “Viale dei canti”, l’installazione artistica e poetica permanente ideata da Giuseppe Caccavale studio, che insieme a quelli di Lorenzo Calogero, accoglie da quest’anno anche i disegni e gli scritti di Giuseppe Fantino, scrittore e saggista melicucchese, Melicuccà è tornata ad essere la Capitale della poesia, aprendo piazze, luoghi e memorie a una comunità arrivata per ascoltare, attraversare e condividere la poesia. La terza edizione della Festa della poesia ha voluto riservare inoltre un momento raccolto e profondamente simbolico con la visita alle tombe di Lorenzo Calogero e Giuseppe Fantino, legati alla storia culturale di Melicuccà, ma soprattutto uniti da un’amicizia e da un dialogo intellettuale che la Festa, anche quest’anno, ha scelto di riportare nel presente, attraverso i numerosi incontri tra personalità del mondo letterario, ma anche autorità, artisti e familiari, che si stanno svolgendo fin dal primo giorno.

Terza Festa della poesia, l’8 agosto l’omaggio a Giancarlo Cauteruccio

Per la terza giornata, sabato 8 agosto, la programmazione partirà da Palazzo Capua, dove alle ore 17:30 ci sarà “Il pensiero in ascolto”, un incontro su La prosa filosofica nei Quaderni di Lorenzo Calogero con Mariano Marzullo. Alle ore 18:15 nella chiesa di San Rocco, ci sarà il dialogo di Jorie Grahm e Antonella Francini dal titolo “Memorie dal futuro 2040”, Crocetti editore. Sempre nella chiesa di San Rocco, alle 19:15 ci sarà Mario Caligiuri, già assessore alla Cultura della Regione Calabria, che terrà un intervento sulla “Poesia come luogo liberato”. La terza serata della Festa della poesia comincerà alle ore 21:30 alla Chiesa San Rocco con “Le forme della polvere” edito da Lyriks, con Marcello Sambati; a seguire alle ore 22:20, ci sarà la “Trilogia delle metamorfosi”, sempre per Lyriks, di Anna Giusi Lufrano Cauteruccio, con letture di Massimo Bevilacqua, Stefania De Cola e Laura Marchianò.

Alle ore 23:00 in piazza Tocco inizierà il grande omaggio a Giancarlo Cauteruccio e al Teatro Studio Krypton, con l’incontro dal titolo “Il poeta della luce”. Concepito come un grande racconto corale, costruito con materiali audio visivi, immagini e documenti storici sulla sua vicenda artistica e umana, vedrà la partecipazione di Massimo Bevilacqua, Andrea Cortellessa, Stefania De Cola, Anna Maria De Luca, Stefano Fomasi, Loris Giancola, Anna Giusi Lufrano Cauteruccio, Laura Marchianò, Luca Michienzi, Marco Palladini, Alfredo Pirri, Valentina Valentini.

La quarta giornata

Domenica 9 agosto alle 17:30, a Palazzo Capua ci sarà l’omaggio all’editore Francesco Tassone nel centenario della nascita con l’incontro “Per una cultura della memoria e del futuro”, con Piccola Biblioteca / Quale Cultura /Quaderni calabresi, con Kita Tassone. Alle 18:20 nella chiesa di San Rocco ci sarà “Troveremo il paese sconosciuto”, omaggio ad Alba Florio, con Salvatore Giuseppe Di Spena e con i familiari eredi Florio. A seguire, alle 19:10 sempre alla chiesa San Rocco ci sarà “Lorenzo Calogero e Leonardo Sinisgalli. Incontro tra due poeti” con Luigi Beneduci, Mimmo Sammartino, Biagio Russo della Fondazione Sinisgalli; mentre alle 21:30 ci sarà Marco Palladini con “Nella parola di Plinio Perilli”, mentre alle 22:00 ci sarà “’Ndrangheta”, Premio Flaiano Poesia 2026, con Alfredo Panetta, Passigli editore.

La chiusura della quarta giornata è affidata a Diego Tripodi che proporrà “Lezioni di musica: dal Gregoriano a Lorenzo Calogero”, tributo d’ascolto per l’editore.