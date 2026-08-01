Mazzaferro (UNPLI Reggio): “le Pro Loco sono il motore della promozione territoriale della Calabria”

“La promozione e la valorizzazione del territorio rappresentano una delle sfide più importanti per il futuro della Calabria. Le Pro Loco, grazie all’impegno di migliaia di volontari, sono oggi un presidio fondamentale per custodire le tradizioni, valorizzare le identità locali e trasformare ogni iniziativa in un’opportunità concreta di crescita turistica, culturale ed economica”. Lo dichiara il vicepresidente del Comitato Provinciale UNPLI Reggio Calabria, Vincenzo Mazzaferro, a margine della tappa di Miss Italia Calabria – Miluna, ospitata a Bovalino e organizzata dalla Pro Loco di Bovalino, associazione affiliata UNPLI, dove ha preso parte anche alla giuria della manifestazione.

All’evento ha partecipato anche Rocco Deodato, presidente del Comitato Provinciale UNPLI Reggio Calabria e segretario regionale UNPLI Calabria, a conferma della vicinanza dell’UNPLI alle Pro Loco e alle iniziative che promuovono e valorizzano i territori. “Le Pro Loco non organizzano semplicemente eventi: costruiscono occasioni per raccontare la parte migliore della Calabria. Ogni manifestazione diventa uno strumento di promozione del territorio, capace di attrarre visitatori, valorizzare le eccellenze locali, rafforzare il senso di appartenenza delle comunità e generare ricadute positive per il tessuto economico e turistico. È questa la missione che l’UNPLI porta avanti ogni giorno attraverso una rete di volontari che opera con passione e spirito di servizio”.

Secondo Mazzaferro, questo percorso è pienamente in sintonia con la visione della Regione Calabria

Secondo Mazzaferro, questo percorso è pienamente in sintonia con la visione della Regione Calabria, che negli ultimi anni ha investito con decisione nella promozione del territorio e nel sostegno a iniziative capaci di rafforzare l’immagine della regione e renderla sempre più attrattiva a livello nazionale e internazionale. Il vicepresidente dell’UNPLI ha quindi rivolto un particolare apprezzamento alla Pro Loco di Bovalino.

“Desidero complimentarmi con la presidente Antonella Muscatello, con il vicepresidente Fabio Cutugno e con tutto il direttivo per la qualità dell’organizzazione e per aver saputo portare a Bovalino un appuntamento di rilievo nazionale. Manifestazioni come questa dimostrano quanto le Pro Loco possano essere protagoniste della promozione del territorio, valorizzando le eccellenze locali e offrendo una vetrina importante all’intera Calabria”.

Mazzaferro conclude con una riflessione sul valore dell’iniziativa

Mazzaferro conclude con una riflessione sul valore dell’iniziativa.

“Da Bovalino si è acceso un faro che, dalla costa ionica reggina, ha raccontato all’Italia una Calabria autentica, dinamica e capace di organizzare eventi di qualità. Non è stato soltanto un concorso di bellezza, ma un’occasione concreta per promuovere il territorio e far conoscere il meglio della nostra regione. È questa la Calabria che vogliamo raccontare: una terra che investe nelle proprie tradizioni, nella cultura, nell’accoglienza e nelle persone che, ogni giorno, con il lavoro silenzioso delle Pro Loco, contribuiscono a costruirne un’immagine positiva. Perché promuovere un territorio significa creare opportunità, rafforzare il senso di comunità e costruire il futuro della Calabria”.