Masella ricorda Francesco Cuzzucoli: sport e amicizia nel segno del “Mister per sempre”

Una giornata di sport, amicizia e memoria a Masella, dove anche quest’anno si è svolta, sul campo sintetico, la seconda edizione del Torneo dell’amicizia in memoria di Francesco Cuzzucoli. Diverse le squadre che hanno voluto prendere parte al memorial, nato per ricordare una figura che ha lasciato un segno attraverso lo sport e il rapporto costruito negli anni con tanti giovani. A ricordare Francesco Cuzzucoli è stato don Giovanni Zampaglione, che ha sottolineato come Franco abbia vissuto lo sport come uno strumento educativo, trasmettendo lo spirito di squadra e l’entusiasmo a intere generazioni di ragazzi. Alla presenza dei tanti giovani partecipanti e del pubblico delle grandi occasioni, don Giovanni ha invitato tutti a chiedere al Signore di custodire il valore dell’amicizia nella vita di ogni giorno, mantenendo vivo l’esempio e la testimonianza del “Mister per sempre”.

Prima dell’inizio delle partite, don Giovanni Zampaglione ha recitato insieme ai presenti la preghiera del Padre Nostro e successivamente sono state “benedette” tutte le squadre partecipanti. Il torneo è quindi entrato nel vivo con la disputa di tutte le partite, in una giornata nella quale, al di là dei risultati sul campo, tutti hanno vinto nel segno dell’amicizia e del ricordo di Francesco Cuzzucoli. A conclusione del memorial, alla squadra vincitrice è stata consegnata dalla figlia Nina una targa ricordo, mentre a tutti i bambini sono state distribuite delle caramelle. Un momento conclusivo semplice e partecipato che ha chiuso la seconda edizione del torneo mantenendo al centro il ricordo di Francesco Cuzzucoli e quei valori di amicizia, sport e condivisione che hanno caratterizzato l’intera iniziativa.