Martufello domani sera protagonista a Capo Rizzuto con “50 anni di risate”

Prosegue il calendario di Isola Summer 2026 e domani, martedì 18 agosto, all’Anfiteatro di Capo Rizzuto arriverà uno dei volti più conosciuti e amati della comicità italiana: Martufello. L’appuntamento è fissato alle ore 21.30 con lo spettacolo “50 anni di risate”, un viaggio nella lunga carriera dell’attore e cabarettista laziale, capace di attraversare generazioni mantenendo intatto il suo stile popolare, immediato e inconfondibile. Martufello, al secolo Fabrizio Maturani, ha costruito gran parte della sua notorietà tra teatro, televisione e cabaret, diventando uno dei protagonisti storici del Bagaglino.

Il suo volto e la sua comicità sono entrati nelle case degli italiani attraverso numerosi programmi televisivi, sketch e personaggi diventati nel tempo parte dell’immaginario collettivo. A Capo Rizzuto porterà sul palco aneddoti, battute, ricordi e quella comicità semplice e genuina che da decenni rappresenta il suo marchio di fabbrica. Una serata che si preannuncia all’insegna del divertimento e della leggerezza, inserita nel ricco cartellone estivo promosso dal Comune di Isola di Capo Rizzuto.