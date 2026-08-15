Marco Melandri protagonista a Saline Joniche per “Ruote e Motori”

Sarà Marco Melandri uno dei protagonisti più attesi di Ruote e Motori 4ª Edizione, il raduno di moto e auto in programma il 20 agosto 2026 a Saline Joniche. Il campione mondiale di motociclismo sarà infatti alla consolle per un dj set che accompagnerà la parte conclusiva di una giornata interamente dedicata alla passione per le due e le quattro ruote. L’appuntamento trasformerà le vie di Saline Joniche in un vero e proprio museo a cielo aperto, con decine di veicoli che racconteranno epoche, stili e generazioni differenti. Il raduno è pensato non soltanto per i collezionisti e gli appassionati più esperti, ma anche per curiosi, famiglie e visitatori che vorranno osservare da vicino automobili e motociclette capaci di rappresentare una parte importante della storia dei motori.

Gli organizzatori presentano così l’evento: “Saline Joniche – Segnate la data in rosso sul calendario: il 20 agosto 2026, “Ruote e Motori 4º edizione” le vie di Saline Joniche si trasformeranno in un museo a cielo aperto per ospitare l’attesissimo Raduno di moto e auto. ​Un appuntamento irrinunciabile per collezionisti, curiosi e appassionati di motori di tutte le età, pronti a fare un tuffo nel passato e a riassaporare l’eleganza senza tempo dei veicoli che hanno fatto la storia delle quattro e delle due ruote.”

Auto e moto storiche in mostra nel cuore di Saline Joniche

Il cuore di Ruote e Motori 2026 sarà rappresentato dai mezzi presenti al raduno. L’obiettivo è offrire ai visitatori un percorso attraverso la memoria automobilistica e motociclistica, riportando sulle strade modelli legati a periodi e immaginari molto diversi tra loro. Ci saranno le utilitarie storiche diventate simbolo dell’Italia del boom economico e delle vacanze degli anni Sessanta, accanto alle vetture sportive che hanno alimentato i sogni di intere generazioni. A queste si aggiungeranno le moto storiche, protagoniste di un’esposizione nella quale conservazione e restauro contribuiranno a riportare alla luce dettagli, cromature e caratteristiche dei mezzi originali.

Gli organizzatori spiegano: “dalle iconiche utilitarie che hanno accompagnato le vacanze italiane degli anni ’60 alle fiammanti sportive che hanno fatto sognare intere generazioni, fino alle moto storiche dal fascino inimitabile: la giornata vedrà sfilare decine di gioielli perfettamente conservati o sapientemente restaurati.”

Il valore dei veicoli storici tra memoria, passione e cultura dei motori

L’appuntamento di Saline Joniche vuole andare oltre la semplice esposizione di automobili e motociclette. Ogni mezzo, nella filosofia dell’iniziativa, diventa infatti testimonianza di un’epoca e di un modo differente di vivere la mobilità, il viaggio e la passione per i motori. Per molti visitatori, osservare una vettura o una motocicletta del passato significa ritrovare un ricordo personale o familiare. Per i più giovani, invece, il raduno può rappresentare l’occasione per scoprire da vicino modelli conosciuti soltanto attraverso fotografie, racconti o immagini d’archivio. Proprio su questo significato gli organizzatori sottolineano: “Non si tratta solo di vecchi motori, ma di vera e propria arte su ruote. Ogni veicolo porta con sé una storia, un ricordo e una passione che travalica le generazioni.” È questa dimensione culturale e affettiva a caratterizzare il raduno di auto e moto a Saline Joniche, dove il valore dei mezzi esposti non viene ricondotto soltanto alle caratteristiche tecniche o alla rarità dei modelli, ma anche alle storie che quelle vetture e quelle motociclette sono in grado di evocare.

Ruote e Motori 2026 sarà anche una festa per famiglie e visitatori

La quarta edizione di Ruote e Motori non sarà riservata agli addetti ai lavori o ai soli appassionati di meccanica e collezionismo. L’intenzione degli organizzatori è trasformare la manifestazione in una vera festa di comunità, capace di coinvolgere un pubblico ampio durante una giornata estiva all’insegna dei motori e della socialità. A fare da cornice ai veicoli saranno la musica, gli scorci da fotografare e l’energia degli equipaggi presenti. Il centro dell’iniziativa resterà l’esposizione delle moto e delle auto, ma il programma punta a costruire intorno al raduno un’atmosfera di festa in grado di accompagnare i visitatori per tutta la giornata. Nel comunicato viene infatti precisato che “il raduno non sarà una semplice esposizione per intenditori, ma una vera e propria festa di comunità. Tra musica, scorci da fotografare e la contagiosa energia degli equipaggi, Saline Joniche si prepara a vivere una giornata estiva indimenticabile all’insegna della tradizione e del buon vivere.”

Studio 54 Network animerà l’evento in diretta

Un altro elemento previsto per la giornata del 20 agosto a Saline Joniche sarà la presenza di STUDIO 54 NETWORK, chiamata ad animare l’evento e a seguirlo in diretta. La componente musicale avrà dunque un ruolo importante nella manifestazione, accompagnando l’esposizione dei mezzi e i momenti di incontro tra pubblico, collezionisti ed equipaggi. Gli organizzatori precisano: “il tutto animato e in diretta grazie a STUDIO 54 NETWORK e la festa proseguirà in fine con un ospite d’eccezione, Marco Melandri. Il campione mondiale di motociclismo sarà alla consolle per il dj set”.