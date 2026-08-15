Marco Melandri protagonista a Saline Joniche per “Ruote e Motori”

Il 20 agosto le vie di Saline Joniche ospiteranno la quarta edizione dell’evento dedicato ai motori. In programma veicoli storici, musica, diretta con Studio 54 Network e, nel finale, il campione mondiale di motociclismo Marco Melandri alla consolle

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Sarà Marco Melandri uno dei protagonisti più attesi di Ruote e Motori 4ª Edizione, il raduno di moto e auto in programma il 20 agosto 2026 a Saline Joniche. Il campione mondiale di motociclismo sarà infatti alla consolle per un dj set che accompagnerà la parte conclusiva di una giornata interamente dedicata alla passione per le due e le quattro ruote. L’appuntamento trasformerà le vie di Saline Joniche in un vero e proprio museo a cielo aperto, con decine di veicoli che racconteranno epoche, stili e generazioni differenti. Il raduno è pensato non soltanto per i collezionisti e gli appassionati più esperti, ma anche per curiosi, famiglie e visitatori che vorranno osservare da vicino automobili e motociclette capaci di rappresentare una parte importante della storia dei motori.

Gli organizzatori presentano così l’evento: “Saline Joniche – Segnate la data in rosso sul calendario: il 20 agosto 2026, “Ruote e Motori 4º edizione” le vie di Saline Joniche si trasformeranno in un museo a cielo aperto per ospitare l’attesissimo Raduno di moto e auto. ​Un appuntamento irrinunciabile per collezionisti, curiosi e appassionati di motori di tutte le età, pronti a fare un tuffo nel passato e a riassaporare l’eleganza senza tempo dei veicoli che hanno fatto la storia delle quattro e delle due ruote.”

Auto e moto storiche in mostra nel cuore di Saline Joniche

Il cuore di Ruote e Motori 2026 sarà rappresentato dai mezzi presenti al raduno. L’obiettivo è offrire ai visitatori un percorso attraverso la memoria automobilistica e motociclistica, riportando sulle strade modelli legati a periodi e immaginari molto diversi tra loro. Ci saranno le utilitarie storiche diventate simbolo dell’Italia del boom economico e delle vacanze degli anni Sessanta, accanto alle vetture sportive che hanno alimentato i sogni di intere generazioni. A queste si aggiungeranno le moto storiche, protagoniste di un’esposizione nella quale conservazione e restauro contribuiranno a riportare alla luce dettagli, cromature e caratteristiche dei mezzi originali.

Gli organizzatori spiegano: “dalle iconiche utilitarie che hanno accompagnato le vacanze italiane degli anni ’60 alle fiammanti sportive che hanno fatto sognare intere generazioni, fino alle moto storiche dal fascino inimitabile: la giornata vedrà sfilare decine di gioielli perfettamente conservati o sapientemente restaurati.”

Il valore dei veicoli storici tra memoria, passione e cultura dei motori

L’appuntamento di Saline Joniche vuole andare oltre la semplice esposizione di automobili e motociclette. Ogni mezzo, nella filosofia dell’iniziativa, diventa infatti testimonianza di un’epoca e di un modo differente di vivere la mobilità, il viaggio e la passione per i motori. Per molti visitatori, osservare una vettura o una motocicletta del passato significa ritrovare un ricordo personale o familiare. Per i più giovani, invece, il raduno può rappresentare l’occasione per scoprire da vicino modelli conosciuti soltanto attraverso fotografie, racconti o immagini d’archivio. Proprio su questo significato gli organizzatori sottolineano: “Non si tratta solo di vecchi motori, ma di vera e propria arte su ruote. Ogni veicolo porta con sé una storia, un ricordo e una passione che travalica le generazioni.” È questa dimensione culturale e affettiva a caratterizzare il raduno di auto e moto a Saline Joniche, dove il valore dei mezzi esposti non viene ricondotto soltanto alle caratteristiche tecniche o alla rarità dei modelli, ma anche alle storie che quelle vetture e quelle motociclette sono in grado di evocare.

Ruote e Motori 2026 sarà anche una festa per famiglie e visitatori

La quarta edizione di Ruote e Motori non sarà riservata agli addetti ai lavori o ai soli appassionati di meccanica e collezionismo. L’intenzione degli organizzatori è trasformare la manifestazione in una vera festa di comunità, capace di coinvolgere un pubblico ampio durante una giornata estiva all’insegna dei motori e della socialità. A fare da cornice ai veicoli saranno la musica, gli scorci da fotografare e l’energia degli equipaggi presenti. Il centro dell’iniziativa resterà l’esposizione delle moto e delle auto, ma il programma punta a costruire intorno al raduno un’atmosfera di festa in grado di accompagnare i visitatori per tutta la giornata. Nel comunicato viene infatti precisato che “il raduno non sarà una semplice esposizione per intenditori, ma una vera e propria festa di comunità. Tra musica, scorci da fotografare e la contagiosa energia degli equipaggi, Saline Joniche si prepara a vivere una giornata estiva indimenticabile all’insegna della tradizione e del buon vivere.”

Studio 54 Network animerà l’evento in diretta

Un altro elemento previsto per la giornata del 20 agosto a Saline Joniche sarà la presenza di STUDIO 54 NETWORK, chiamata ad animare l’evento e a seguirlo in diretta. La componente musicale avrà dunque un ruolo importante nella manifestazione, accompagnando l’esposizione dei mezzi e i momenti di incontro tra pubblico, collezionisti ed equipaggi. Gli organizzatori precisano: “il tutto animato e in diretta grazie a STUDIO 54 NETWORK e la festa proseguirà in fine con un ospite d’eccezione, Marco Melandri. Il campione mondiale di motociclismo sarà alla consolle per il dj set”.

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