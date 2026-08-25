Marco Masini approda in Sicilia con due tappe live a Messina e Zafferana Etnea

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “Male Necessario” e l’uscita a marzo del suo ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto / BMG), MARCO MASINI torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con “MARCO MASINI – LIVE 2026”. I nuovi concerti outdoor da fine giugno lo vedono impegnato in tutta Italia con il tour adesso pronto a chiudere il calendario in Sicilia con due attese date live. Venerdì 28 agosto Marco Masini sarà in concerto a Messina all’Arena Capo Peloro (Ex Sea Flight). Il live rientra nella rassegna Capo Peloro Summer Fest ed è organizzato da Puntoeacapo S.R.L. in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina nell’ambito del progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi 2025-2026”. Sabato 29 agosto sarà la volta della tappa attesa a Zafferana Etnea (CT) dove l’artista salirà sul palco dell’Anfiteatro Falcone e Borsellino tra gli appuntamenti della rassegna Etna in Scena promossa dal Comune di Zafferana in collaborazione con Puntoeacapo Srl.

Il cantautore presenterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico

Oltre alle canzoni indimenticabili che sono entrate a far parte della storia della musica italiana in questi oltre 35 anni di carriera, il cantautore presenterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “PERFETTO IMPERFETTO” (Momy Records, Concerto / BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e disponibile in vinile, CD e digitale (https://marcomasini.lnk.to/perfettoimperfetto).

Fanno parte della tracklist dei formati fisici dell’album sia “Male Necessario” (Fedez, Marco Masini), brano con cui Fedez & Masini hanno partecipato al 76° Festival di Sanremo conquistando il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, sia “Bella Stronza” (Fedez, Marco Masini, FT Kings), versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana che nella scorsa edizione del Festival ha conquistato il terzo posto nella serata dei duetti.

I biglietti per i due concerti sono ancora disponibili sui circuiti e nei punti vendita abituali. A novembre Marco Masini sarà protagonista di 5 date evento nei grandi spazi dei palasport – il 3 novembre all’Unipol Forum di MILANO, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, il 7 novembre al Kioene Arena di PADOVA, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di ROMA e il 14 novembre al Pala Partenope di NAPOLI. Per info www.friendsandpartners.it