Mannoli ricorda Lollo Princi: una giornata di sport e solidarietà per il primo Memorial dedicato al portiere scomparso

Una giornata di sport, memoria e solidarietà per ricordare una figura rimasta nel cuore di tanti. Domenica 30 agosto, sul campo di Cucullaro, a Mannoli, si svolgerà il 1° Memorial dedicato a Lollo Princi, a tre anni dalla sua scomparsa. Un appuntamento nato dalla volontà della comunità di mantenere vivo il ricordo di un uomo che ha saputo lasciare un segno profondo attraverso il calcio, la passione sportiva e i valori umani che ha sempre rappresentato. L’evento non sarà soltanto una manifestazione calcistica, ma un momento di incontro per amici, familiari, sportivi e per tutti coloro che hanno conosciuto Lollo e condiviso con lui un percorso fatto di entusiasmo, amicizia e amore per lo sport. Il campo di Cucullaro, luogo simbolico della sua storia sportiva, tornerà così a essere il punto di ritrovo di una comunità unita dal desiderio di ricordare una persona speciale.

Il legame con Mannoli e la passione per il calcio

Lollo Princi era profondamente legato a Mannoli e alla sua comunità. In quel territorio aveva vissuto momenti importanti della sua vita, coltivando una grande passione per il calcio e diventando un punto di riferimento per tanti giovani. Il suo ruolo di portiere raccontava solo una parte della sua esperienza sportiva: dietro i guanti e le parate c’era infatti un uomo capace di trasmettere entusiasmo, valori e senso di appartenenza.

Sul campo aveva regalato tante emozioni, ma soprattutto aveva saputo creare rapporti umani destinati a durare nel tempo. La sua presenza non era legata soltanto alle prestazioni sportive, ma alla capacità di stare insieme agli altri, incoraggiare i ragazzi e trasformare il calcio in uno strumento di crescita e condivisione. Per questo il memorial nasce con l’obiettivo di ricordare non soltanto il giocatore, ma soprattutto la persona: un uomo che aveva fatto dello sport un modo per costruire legami e lasciare qualcosa agli altri.

Una giornata all’insegna di sport, sorrisi e solidarietà

Gli organizzatori hanno voluto immaginare il 1° Memorial Lollo Princi come una giornata diversa dal semplice ricordo della scomparsa. Un appuntamento da vivere con il sorriso, proprio nello spirito che ha contraddistinto Lollo durante la sua vita. Il programma sarà caratterizzato dai valori che più lo rappresentavano: amicizia, passione, condivisione e solidarietà. Il calcio sarà il filo conduttore della giornata, ma il vero protagonista sarà il senso di comunità che accompagnerà l’iniziativa.

“Sarà una giornata all’insegna del ricordo, dello sport, dei sorrisi e della solidarietà, proprio su quel campo dove Lollo, forte portiere e grande uomo di sport, ha regalato tante emozioni, condiviso la sua passione e insegnato calcio a tanti ragazzi“, hanno sottolineato gli organizzatori, ricordando il forte legame tra Princi e quel terreno di gioco.

Il ricordo di chi continua a vivere nei luoghi amati

A tre anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Lollo Princi continua a essere vivo attraverso le persone che lo hanno conosciuto e i luoghi che hanno accompagnato la sua storia. Il memorial rappresenta proprio questo: la volontà di trasformare l’assenza in un momento di incontro e di celebrazione dei valori lasciati in eredità. “Ci sono persone che, anche quando non ci sono più, continuano a vivere nei luoghi che hanno amato e nel cuore di chi le ha conosciute“, è il messaggio che accompagna l’iniziativa. Una frase che racchiude il significato più profondo della giornata: non soltanto ricordare una perdita, ma celebrare una presenza che continua attraverso i gesti, gli insegnamenti e i rapporti costruiti nel tempo.

Il campo di Cucullaro a Mannoli tornerà quindi a essere teatro di emozioni, con il pallone protagonista e con una comunità pronta a stringersi attorno alla memoria di un uomo che ha saputo lasciare una traccia indelebile nel mondo dello sport e nella vita di tante persone.