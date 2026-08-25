Mandatoriccio, dodici bambini colpiti da malesseri dopo una giornata al mare: avviati gli accertamenti

Dodici bambini sono dovuti ricorrere alle cure dei medici ospedalieri ed alcuni sono stati anche tenuti in osservazione per avere accusato dolori addominali, vomito diarrea e febbre. E’ accaduto a Mandatoriccio (Cosenza). I bambini sono in vacanza con i genitori in una struttura ricettiva della zona. I piccoli, portati nell’ospedale di Corigliano-Rossano e una in quello di Crotone, avrebbero manifestato i sintomi dopo una giornata al mare e avere fatto il bagno. Nella zona è presente uno scarico fognario con divieto di balneazione per 150 metri a destra e a sinistra ma non è chiaro dove i ragazzini siano stati. Al momento, comunque, non è emersa alcuna correlazione tra i malesseri accusati e lo stato delle acque. Per accertarlo saranno necessari ulteriori analisi. Al momento sembra essere esclusa l’ingestione di cibo contaminato. Della vicenda si occupa il servizio di Igiene pubblica.