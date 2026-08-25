Mandatoriccio, dodici bambini colpiti da malesseri dopo una giornata al mare: avviati gli accertamenti

Dolori addominali, vomito, diarrea e febbre dopo il bagno: alcuni piccoli sono stati ricoverati e tenuti in osservazione. Indagini del servizio di Igiene pubblica per chiarire le cause, nessuna correlazione accertata con le acque di balneazione

ambulanza spiaggia
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Dodici bambini sono dovuti ricorrere alle cure dei medici ospedalieri ed alcuni sono stati anche tenuti in osservazione per avere accusato dolori addominali, vomito diarrea e febbre. E’ accaduto a Mandatoriccio (Cosenza). I bambini sono in vacanza con i genitori in una struttura ricettiva della zona. I piccoli, portati nell’ospedale di Corigliano-Rossano e una in quello di Crotone, avrebbero manifestato i sintomi dopo una giornata al mare e avere fatto il bagno. Nella zona è presente uno scarico fognario con divieto di balneazione per 150 metri a destra e a sinistra ma non è chiaro dove i ragazzini siano stati. Al momento, comunque, non è emersa alcuna correlazione tra i malesseri accusati e lo stato delle acque. Per accertarlo saranno necessari ulteriori analisi. Al momento sembra essere esclusa l’ingestione di cibo contaminato. Della vicenda si occupa il servizio di Igiene pubblica.

Leggi altri articoli di Cosenza
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google