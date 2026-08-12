Maltempo, notte da incubo nello Stretto: tornado a Spinesante, nubifragio a Bagnara. Beffa per l’eclissi solare oscurata dalle nubi. Ed è solo l’inizio…

In questa notte di metà agosto, lo Stretto di Messina si ritrova al centro di un autentico terremoto meteorologico. L’estate sta subendo una ferita profonda, trafitta da una serie di fenomeni estremi che stanno tenendo con il fiato sospeso migliaia di persone tra Calabria e Sicilia. Nel braccio di mare del basso Tirreno, appena al largo delle acque di Spinesante, nei pressi di Barcellona Pozzo di Gotto, una minacciosa tromba marina si è alzata verso il cielo cupo, stagliandosi come un enorme vortice a due passi dalla costa. In contemporanea, la sponda calabrese è stata investita da una violenza d’acqua inaudita: un micidiale acquazzone si è abbattuto sul comprensorio di Bagnara Calabra e sulla vicina Favazzina, allagando i centri abitati e spazzando via in pochi minuti la canicola accumulata nelle ultime settimane.

Beffa eclissi e grandi piogge: il pomeriggio che ha sconvolto il clima

Quello di stasera è solo l’atto finale di un pomeriggio da dimenticare per gli amanti della natura e dell’astronomia. Il rapidissimo accumulo di nubi e i primi temporali diurni hanno infatti beffato milioni di cittadini e turisti che, tra Calabria e Sicilia, attendevano con ansia di osservare la spettacolare eclissi solare di questa sera. Dopo un lungo periodo di bel tempo e cieli sgombri, il meteo ha voltato le spalle proprio al momento di assistere all’evento astronomico più atteso dell’anno, oscurato da una spessa coltre nuvolosa. Un peggioramento accompagnato da dati pluviometrici impressionanti: i nubifragi hanno martellato con particolare foga l’area tra il Pollino e la Catena Costiera, facendo registrare picchi di ben 40mm a Castrovillari e 20mm a Fiumefreddo, mentre rovesci intensi sferzavano gran parte del territorio calabrese.

La pioggia di questa sera a Bagnara Calabra:

Lampo su lampo sui Peloritani: l’aria cambia e profuma d’autunno precoce

Chiunque guardi verso la sponda siciliana dello Stretto può osservare un panorama maestoso quanto inquietante. Una tempesta elettrica di straordinaria potenza continua a scaricare saette e bagliori senza sosta lungo la dorsale dei monti Peloritani, illuminando a giorno la notte e riflettendosi sulle acque scure del mare. È l’apice di un’instabilità diffusa che già nelle ore precedenti aveva mostrato le sue prime avvisaglie con nubi sfilacciate nel Cosentino e piogge improvvise nel Ragusano. Respirando l’aria della notte si avverte un nitido, quasi nostalgico, profumo d’autunno: la combinazione tra pioggia battente, vento e terra bagnata regala le prime sensazioni di un cambio stagionale ormai inevitabile.

Le saette sui Peloritani:

Ultimi giorni di caldo

È doveroso precisare che quella in atto non è la tempesta di fine estate definitiva, bensì un primo e vigoroso assaggio d’autunno. La stagione estiva ha ancora qualche cartuccia da sparare e non abdicherà immediatamente. Già a partire da domani mattina il sole tornerà a dominare la scena su gran parte del Meridione. Le mattinate di venerdì, sabato e della stessa giornata di Ferragosto saranno ampiamente soleggiate, con temperature di tutto rispetto che toccheranno agevolmente i 32-33°C, garantendo ore perfette per la vita da spiaggia. L’instabilità rimarrà confinata prevalentemente alle ore pomeridiane o al più serali, sotto forma di rapidi acquazzoni diurni. Ma dobbiamo abituarci a scenari sempre più frequenti, come quelli di questa notte in vista delle prossime settimane.

Il tornado di Spinesante:

La svolta definitiva: Il tracollo termico previsto per la prossima settimana

Il vero ribaltamento della circolazione atmosferica, quello capace di spazzare via definitivamente la bella stagione, si consumerà solo nel corso della prossima settimana. Saranno i giorni tra il 18 e il 19 agosto a segnare il passaggio di consegne definitivo, quando una perturbazione ben più fredda e strutturata farà il suo ingresso sul Mediterraneo. In quel frangente si aprirà una fase dal sapore nettamente autunnale, con un drastico crollo delle temperature e un quadro meteo compromesso a lungo termine. Un anticipo di stagione eccezionale per metà agosto, ma per adesso godiamoci il sole del mattino, ricordando che i temporali di queste ore sono solo il primo avvertimento del tempo che cambia.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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