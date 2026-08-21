Malore all’alba sulle Madonie, escursionista di 27 anni soccorso al Bivacco Giumenta

Un escursionista colto da malore è stato soccorso poco prima dell’alba presso il Bivacco Giumenta sulle alte Madonie (Palermo) dal Soccorso Alpino. La chiamata di soccorso è stata diramata intorno alle 04.30 dai compagni di escursione, mediante messaggistica satellitare. La richiesta è giunta alla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, che ha richiesto l’intervento dei Tecnici del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Immediatamente sono partite due squadre di soccorso, da Petralia Sottana e da Caltavuturo, che hanno raggiunto Portella Colla ed a seguire il Bivacco Giumenta, nel massiccio di Monte Cervi, dove era attendato il gruppo. Dopo le prime valutazioni, l’escursionista di 27 anni della provincia di Trapani è stato trasferito fino a Portella Colla, dove ad attendere vi era una autoambulanza del 118 per il successivo trasferimento presso l’Ospedale di Petralia Sottana per le cure del caso. Si ringrazia per la disponibilità e collaborazione la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani. Vedi meno