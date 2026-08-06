L’Orchestra Filarmonica della Calabria protagonista su Rai Due: il 9 Agosto in onda “La Notte del Mare”

Nella suggestiva cornice del Castello Murat di Pizzo torna “La Notte del Mare“, l’evento televisivo e culturale giunto alla sua quarta edizione. L’appuntamento è fissato per domenica 9 agosto, in seconda serata, alle ore 23:25 su Rai 2. Nato da un’idea di Domenico Gareri e scritto con Luca Parenti, Donatella Damato, Tommaso Martinelli e Raffaele Del Monaco, lo show propone un viaggio tra musica, racconto e impegno civile. Nel corso dell’evento saranno approfonditi i temi della salvaguardia del mare, tutela dei fondali, difesa delle coste e valorizzazione delle comunità locali che quotidianamente vivono e custodiscono il patrimonio mediterraneo.

Musica d’Autore e Grandi Interpretazioni

L’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal Maestro Filippo Arlia, accompagnerà – sul palco – le esibizioni di artisti di primo piano del panorama musicale italiano, come Fabio Concato, Nina Zilli, Michele Bravi e Karima, affiancati dall’ironia e dal talento poliedrico dei Gemelli di Guidonia.

Ad arricchire la serata, la partecipazione straordinaria di Fabio Fulco, che accompagnerà il pubblico in un suggestivo itinerario visivo dalla costa ionica a quella tirrenica, restituendo l’immagine di una Calabria autentica, raccontata attraverso i paesaggi mozzafiato e i colori unici del mare. La conduzione è affidata alla coppia formata da Domenico Gareri e Mary De Gennaro.