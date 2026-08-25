L’Italia del volley a Reggio Calabria, i convocati: fra i 14 di De Giorgi anche 2 talenti calabresi

Cresce l’attesa in vista del grande ritorno dell’Italia del volley a Reggio Calabria. L’ultima volta era il 2018, sono passati ben 8 anni. Domani sera il PalaCalafiore ospiterà la sfida contro la Germania, valevole per la FIPAV Cup Men Elite, torneo amichevole di preparazione all’Europeo imminente che prenderà il via da Piazza del Plebiscito a Napoli. In mezzo, le sfide di Messina del 28 e 30 agosto contro Cuba e Brasile. Fra i 14 azzurri convocati dal CT De Giorgi anche due calabresi.

Il primo è Daniele Lavia, schiacciatore classe 1999 di Cariati (Cosenza), stella di Trentino Volley con la quale ha vinto 2 scudetti, 1 Supercoppa e 1 CEV Champions League. Il secondo è Gabriele Laurenzano, libero classe 2003 di Rossano (Cosenza), anche lui in forza a Trentino Volley e con nel palmares gli stessi trofei del conterraneo Lavia, Supercoppa a parte (è datata 2021, Laurenzano è arrivato nel 2022).

Il roster dei convocati dell’Italia per la FIPAV Cup Men Elite