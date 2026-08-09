L’Italia del Volley a Reggio Calabria: cresce l’attesa! Arriva la Coppa, PalaCalfiore tirato a lucido | INTERVISTE

Mancano poco più di due settimane e Reggio Calabria si tingerà d’azzurro, quella gradazione emozionante che solo la maglia della Nazionale sa raggiungere. Il 26 agosto l’Italia del Volley giocherà al PalaCalafiore di Reggio Calabria un test match contro la Germania, in preparazione dei prossimi europei. Previsto il pubblico delle grandi occasioni, anche perché sono parecchi anni che la Nazionale maschile mancava a queste latitudini. E poi, che Nazionale signori, una generazione di fenomeni. Con De Giorgi CT l’Italia arriva con in bacheca: l’oro Europeo 2021 e l’argento 2023, due titoli Mondiali consecutivi (2022 e 2025) e un argento in Nations League 2025 (prima medaglia storica).

E vogliamo parlare proprio del CT? Fefè De Giorgi, tra un libro, una lezione di vita e una masterclass sportiva ha partecipato a tutti e cinque i titoli mondiali della Nazionale: tre da giocatore, nel 1990, 1994 e 1998, e due da commissario tecnico, nel 2022 e 2025. Lo spettacolo è assicurato, la vendita dei biglietti procede bene e l’evento non si limiterà alle gare del 26 e del 27 (Germania-Cuba, ndr), ma ci saranno anche tanti eventi collaterali.

A tal proposito, abbiamo intervistato il presidente della FIPAV Calabria, Domenico Panuccio, che ci ha raccontato come Reggio Calabria si sta preparando all’avvicinamento della grande sfida: la Coppa dei Campioni del Mondo è attesa a ore in città e sarà esposta al Museo fino al 27 agosto; tanti gli eventi collaterali alla partita che coinvolgeranno i giovani; allenamenti aperti al pubblico e un PalaCalafiore tirato a lucido per l’occasione.

“L’attesa cresce, è frenetica! – ha dichiarato Panuccio – Fefe De Giorgi, già ce l’abbiamo avuto a febbraio quando è venuto a presentare il suo libro, credo che sia il più titolato al momento in circolazione, tre Mondiali da atleta e due da tecnico. Non vediamo l’ora di accoglierli il 24 mattina alle 11 in questa piazza nel museo con i Bronzi di Riace alle spalle come scenario, il trofeo che l’anno scorso hanno conquistato dai campioni del mondo, stiamo cercando di rendere questo arrivo il migliore possibile. Saranno 17 giorni di esposizione del trofeo qui al Museo. Poi il 24 mattina la conferenza stampa di presentazione, ci sarà tutta la squadra al completo, tutto lo staff tecnico dirigenziale, lo staff federale con i dirigenti federali, le autorità cittadine“.

Anche il PalaCalafiore verrà messo a nuovo: “siamo stati due mesi fa, un mese e mezzo fa con i dirigenti e funzionari del Comune, con il consigliere De Biasi, incaricato dal sindaco, abbiamo fatto una ricognizione, abbiamo visto quelli che sono i ritocchi da fare. L’aria climatizzata sembra che ormai tra qualche giorno inizi a funzionare, che era la cosa più importante perché senza di quella sarebbe saltato tutto“.

In conclusione l’appello: “invitiamo tutti perché non solo dobbiamo accogliere la nazionale, ma dobbiamo riempire il Palacalafiore affinché i ragazzi sentano il calore di Reggio Calabria e della Calabria e poi per dare una spinta finale in vista del il 10 settembre, quando inizieranno gli europei con la gara inaugurale a Napoli, perciò daremo l’ultima spinta alla Reggio Calabria e Messina“.

Carmelo Sestito racconta l’importanza della Nazionale sul territorio calabrese

Il presidente FIPAV Calabria, Carmelo Sestito, ai microfoni di StrettoWeb ha sottolineato l’importanza che ha la presenza della Nazionale sul territorio: “l’Italia è bicampione del mondo, quindi è un evento unico. Si sta lavorando, soprattutto il presidente Panuccio e tutto lo staff e i collaboratori stanno lavorando da mesi per questo grandissimo evento internazionale. Sarà una partita che servirà a promuovere la pallavolo in Calabria. Il PalaCalafiore è un gioiello di impianto, uno dei più belli che abbiamo dal centro al sud, quindi questo evento speriamo attirerà anche persone da fuori regione, ci stiamo impegnando un po’ tutti ma soprattutto gli amici di Reggio

affinché si possa riempire una struttura importante da 7000 posti

quindi non sarà facile, ma ce la stiamo mettendo tutta.

Dopo aver vinto le olimpiadi con la squadra femminile, dobbiamo stare sul territorio come federazione, è importante che si vada in giro per l’Italia, che la pallavolo non sia solo visibile fisicamente solo al nord perché hanno gli impianti, ci sono molte squadre di club di serie A, qui c’è un’amministrazione molto vicina, c’è un nuovo sindaco che anche quando non era sindaco stava un po’ vicino allo sport in genere ma anche alla pallavolo.

La Regione Calabria da anni si impegna a sponsorizzare questi grandi eventi, c’è Calabria Straordinaria, vedo qui ancora, sono gli striscioni, c’è l’altro grandissimo evento sul lungomare (Vinitaly, ndr), quindi è una festa per la Calabria, ma ci sono dei risvolti turistici interessanti anche.

Da tempo noi stiamo lavorando con eventi internazionali, abbiamo in Sila 5 nazionali che da maggio a settembre preparano il Mondiale degli Europei e la regione è interessata anche a questo tipo di movimento turistico, arrivano squadre straniere, arrivano genitori, arrivano tifosi da tutta Europa”.

Una chiosa finale su Domotek e Palmi che si sfideranno in A2: “stanno ripetendo i fasti della Tonno Callipo che per tanti anni ha militato in Superlega, però si è fatta la sua gavetta in A2 che è un campionato difficile, speriamo di riuscire a fare un buon campionato sia a Palmi che a Reggio. Poi abbiamo la a3 a Vibo, stiamo ritornando a quelli di una volta dove c’erano Lameia, Cosenza e Reggio. Squadre femminili ce ne sono tante in B2 e questo è pure un vanto e un orgoglio, c’è anche la Reggio Calabria con Puliservice che in B2 sta facendo una bella squadra, Reggio merita veramente l’altissimo livello“.