L’Italia batte il Brasile a Messina davanti a un PalaRescifina da sogno: le FOTO più belle del match

Una vittoria che ci voleva. Una prova di forza importante, un riscatto dopo il ko di due giorni fa. L’Italia torna a vincere nella terza sfida della FIPAV Cup Men Elite, torneo amichevole di preparazione ai prossimi europei nel quale, tra Reggio Calabria e Messina, abbiamo visto un livello di pallavolo parecchio alto. Dopo il ko di due giorni fa al tie-break contro Cuba del veterano Simon, gli azzurri di De Giorgi hanno battuto il talentuoso Brasile. Grande festa al PalaRescifina di Messina, gremito in ogni ordine di posto, festoso e caldissimo a sostegno degli azzurri.

Tante le famiglie sugli spalti, tante le maglie azzurre, assordanti i cori a ogni “monster block”, urlata ogni canzone messa dal dj durante le pause. Una festa nella festa. L’Italia si è imposta con il punteggio di 3- (21-25; 25-20; 25-18; 25-20). Domani Brasile-Cuba, ore 20:00, chiuderà il programma del torneo al PalaRescifina.