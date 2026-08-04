Lions Club e Archeoclub donano un defibrillatore al Parco Archeologico Kaulon

Il Museo e Parco Archeologico Kaulon di Monasterace da oggi, 4 agosto, sarà dotato di un defibrillatore, strumento medicale il cui uso tempestivo, insieme con tutte le altre pratiche mediche necessarie, può salvare una vita umana. Il prezioso dispositivo verrà infatti offerto dai Lions Clubs di Monasterace Kaulon, Gerace, Stilo, Siderno Riviera dei Gelsomini e dall’Archeoclub di Locri. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto dei predetti Lions Club che mirano a rendere “cardioprotette” quelle aree del territorio notoriamente più frequentate e che- per vari motivi- fanno registrare numerose presenze di persone di ogni età: siti culturali in primis.

Si parte, dunque, con il Parco Archeologico di Kaulon Monasterace. La seconda donazione sarà fatta, secondo un cronoprogramma ancora da definire, alla Villa Romana di Palazzi di Casignana cui sarà donato un altro defibrillatore.

Le successive tappe, nell’ambito del territorio locrideo di competenza, saranno di volta in volta stabilite. Il progetto “Località cardioprotetta”, dunque, sarà destinato ad estendersi nel tempo a beneficio della collettività.

Oggi, pertanto, il primo defibrillatore sarà consegnato alle ore 18,30 al Museo Parco Archeologico di Kaulon Monasterace durante una cerimonia alla quale interverranno la Direttrice del Museo, Elisa Nisticò; il Sindaco di Monasterace, Carlo Murdolo; il Presidente del Lions Club di Monasterace Kaulon, Umberto Sansalone ed il Presidente dell’Archeoclub di Locri, Nicola Monteleone.

La donazione del defibrillatore è il frutto del ricavato di una cena solidale organizzata dai promotori dell’iniziativa il 7 luglio scorso nella convinzione che ci si debba adoperare quanto più possibile in concrete iniziative umanitarie, di servizio verso il prossimo.

“We serve” “Noi siamo al servizio” recita il motto del Lions International i cui Clubs sparsi nel mondo da ben 109 anni si prodigano nell’adozione d’iniziative filantropiche.

L’offerta di un defibrillatore è una di queste perchè un intervento tempestivo può salvare una o più vite.