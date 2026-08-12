Letojanni, divieto di andare in spiaggia? La denuncia di un lettore: “c’è un cartello, ma nei lidi vicini gli eventi sono autorizzati”

Nel tratto di spiaggia libera fra due stabilimenti balneari di Letojanni è spuntato un cartello alquanto strano. Lo racconta in una segnalazione, fatta pervenire alla redazione di StrettoWeb, un lettore che allega una foto del suddetto avviso. Nel cartello c’è chiaramente scritto che non si può usufruire della spiaggia, nei giorni 13 e 14 agosto, a causa di un’ordinanza comunale non specificata. Allo stesso tempo però, nei lidi antistanti sonostati autorizzati degli eventi.

Il cittadino chiede chiarezza e spiega: “la fotografia allegata è stata scattata all’accesso del piccolo tratto di spiaggia libera compreso tra due stabilimenti balneari di Letojanni. Il cartello dispone, per il 13 e 14 agosto, dalle 17 alle 3 del mattino, il “divieto assoluto di sosta e transito in spiaggia”, richiamando genericamente un’ordinanza comunale della quale non vengono indicati né numero né data e che non sono riuscito a reperire sul sito del Comune.

Negli anni passati, in occasione del Ferragosto, ricordo limitazioni riguardanti essenzialmente l’attendamento e l’accensione di falò.

Quest’anno c’è però una circostanza che credo meriti una verifica: negli stessi giorni e negli stessi orari, in uno dei lidi immediatamente confinanti sono programmati importanti eventi musicali privati a pagamento, AUTORIZZATI sino alle ore 3 del mattino.

Non conosco le motivazioni dell’ordinanza e proprio per questo evito di trarne conclusioni. Rimane però singolare che, mentre viene completamente interdetta per venti ore una spiaggia libera, a pochi metri sia consentito un evento privato con prevedibile notevole afflusso di pubblico.

Una domanda, allora, sorge spontanea: se l’ordine e la sicurezza richiedono di impedire ai cittadini persino il transito su una spiaggia libera, come si concilia questa esigenza con un grande evento privato autorizzato, negli stessi orari, a pochi metri di distanza? Forse sarebbe ora che qualcuno lo spiegasse“.