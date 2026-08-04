L’Australia si tinge di rosanero: il Palermo è arrivato a Perth, le prime immagini | VIDEO

L’Australia si tinge di rosanero, letteralmente! Il Palermo sbarca a Perth e viene accolto da un’accoglienza calorosa fra edifici illuminati con i colori sociali del club siciliano e tifosi appostati alla ricerca di selfie e autografi. Pippo Inzaghi guiderà i suoi ragazzi nella nuova tappa preparatoria alla nuova stagione in terra australiana: la squadra si allenerà al Dorrien Gardens, con la prima seduta in programma nel pomeriggio di mercoledì 5 agosto.

A Perth i rosanero disputeranno due gare amichevoli. La prima è in calendario venerdì 7 agosto alle ore 19.00 locali (13.00 in Italia) al Sam Kerr Football Centre contro il Melbourne City, nella seconda edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy. La seconda si giocherà martedì 11 agosto alle ore 18.00 locali (12.00 in Italia) all’HBF Park contro la Juventus nell’ambito del prestigioso festival “Calcio Italiano”. All’HBF Park i rosanero sosterranno anche la seduta di rifinitura nel pomeriggio di lunedì 10 agosto.

L’ultimo allenamento a Perth si sosterrà mercoledì 12 agosto. A seguire la squadra farà rientro in Italia e riprenderà la preparazione a Palermo venerdì 14 agosto.