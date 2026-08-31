L’attacco dell’Iran in Giordania non resterà impunito: l’avvertimento di Trump a Teheran

Gli Stati Uniti non resteranno a guardare. Lo ha messo in chiaro Donald Trump, che a Fox News ha promesso una risposta militare dopo gli attacchi iraniani in Giordania della scorsa notte, costati la vita a soldati americani di stanza nella regione. Parole dirette, senza mezzi termini, quelle scelte dal presidente per commentare l’escalation in Medio Oriente. “Li colpiremo duramente”, ha assicurato Trump, sottolineando che l’attacco non resterà impunito. E ancora: “ci sarà una risposta”.

Un messaggio che suona come un avvertimento a Teheran e ai gruppi ad essa vicini, in un momento in cui la tensione nell’area è già alle stelle. La Casa Bianca valuta ora tempi e modalità della ritorsione, mentre cresce l’attesa per capire quale sarà la reale portata della risposta americana.