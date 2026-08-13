L’appello di Zelensky agli USA: “con il 10% dei Patriots distruggeremmo tutti i missili russi”

Volodymyr Zelensky ci riprova. Il presidente ucraino continua a chiedere agli USA i missili Patriot per difendersi dalla Russia. Attualmente, Kiev ha a disposizione solo un decimo dei missili intercettori di cui avrebbe bisogno per fermare l’ondata di attacchi balistici di Putin, come ha spiegato lo stesso leader alla CNN. Nelle ultime settimane gli attacchi balistici russi sono aumentati rapidamente, colpendo in modo particolarmente duro la capitale Kiev, anche grazie alle scorte quasi nulle di missili intercettori Patriot dell’Ucraina. Zelensky ha affermato che un decimo dell’attuale arsenale statunitense sarebbe sufficiente a fermare tutti gli attacchi missilistici balistici russi, ma il cinque per cento basterebbe a far superare all’Ucraina l’inverno.

“Quest’anno abbiamo due volte e mezzo meno intercettori rispetto al 2025“, ha affermato. “La Russia ha il doppio dei missili balistici al mese rispetto a prima“. Luglio è stato il mese più letale per i civili ucraini dall’aprile 2022, secondo le Nazioni Unite. “Ogni notte ci sono attacchi, e quattro o cinque volte al mese subiamo attacchi massicci… notti terribili. Persone davvero eroiche e resilienti. Ma sono stanche“. Ha aggiunto che se gli Stati Uniti “ci vendessero il 5%, supereremmo l’inverno e salveremmo vite umane. Se riuscissero a venderci il 10%, distruggeremmo tutti i missili balistici russi“.