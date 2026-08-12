Lamezia Terme ricorda COPA con “Don’t stop the love”: al Razionale la sesta edizione del Memorial

Mercoledì 12 agosto musica, dj set, animazione per bambini e area food & drink per celebrare Pasquale Cardamone, artista e produttore considerato tra i pionieri della cultura Hip Hop in Calabria. Ingresso gratuito dalle 19

don't stop the love

Lamezia Terme torna a ricordare Pasquale Cardamone, in arte COPA, con la sesta edizione di “DON’T STOP THE LOVE”, il Memorial dedicato all’artista e produttore musicale riconosciuto come uno dei pionieri della cultura Hip Hop in Calabria sin dai primi anni ’90. L’appuntamento è per mercoledì 12 agosto nello storico campetto del Razionale, dove musica, memoria e condivisione si uniranno per rendere omaggio a una figura che quest’anno avrebbe compiuto 50 anni. La manifestazione è organizzata dall’associazione di promozione sociale SpazioCopa e nasce come momento d’incontro aperto all’intera comunità. L’obiettivo è mantenere vivo il ricordo e l’eredità artistica di COPA attraverso una serata capace di mettere insieme la cultura urbana, la festa e la partecipazione di appassionati e famiglie.

Al centro del programma ci sarà la musica, con dj set estemporanei ispirati all’eredità artistica lasciata da COPA. Accanto alla parte musicale sarà allestito anche uno spazio dedicato all’animazione e all’intrattenimento per i più piccoli, mentre nel corso della serata sarà disponibile un’area food & drink. L’evento prenderà il via a partire dalle ore 19:00 e sarà a ingresso gratuito. L’associazione SpazioCopa invita appassionati e famiglie a partecipare per celebrare insieme il ricordo di una figura considerata fondamentale per la scena musicale di Lamezia Terme e, più in generale, della Calabria.

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