Lamezia Terme, incendio in un appartamento al Villaggio Kennedy: anziana salva, evacuato anche un cane | FOTO

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico, sono intervenute nel comune di Lamezia Terme, in località Villaggio Kennedy, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento. Il rogo ha interessato un alloggio ubicato al piano terra rialzato di un edificio di tre piani fuori terra. L’abitazione, occupata da un’anziana donna, presumibilmente affetta da disposofobia, ha riportato danni ingenti nei locali cucina, lavanderia e balcone mentre nei rimanenti locali danni causati dal fumo denso scaturito dalla combustione. La residente è riuscita ad abbandonare tempestivamente l’appartamento prima che l’incendio si propagasse, senza riportare conseguenze.

Nel corso delle operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo un cane di piccola taglia rimasto intrappolato all’interno dell’abitazione e hanno provveduto a mettere in sicurezza due bombole di GPL rinvenute in prossimità dell’area interessata dal rogo, scongiurando ulteriori condizioni di pericolo. L’intervento si è concluso con la completa estinzione delle fiamme, le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dell’intera area. A causa dei gravi danni riportati, l’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile, in via precauzionale, in attesa degli ulteriori accertamenti tecnici da parte del personale dell’Ufficio Tecnico comunale.

Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario del SUEM 118, che ha prestato assistenza alla donna verificandone le condizioni di salute, la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza e personale veterinario, al quale è stato affidato il cane tratto in salvo per i necessari accertamenti sanitari. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a determinare le cause che hanno originato l’incendio.