Lamezia Terme, branchi di cinghiali nel centro cittadino: cresce l’allarme tra i residenti

Cresce l’allarme a Lamezia Terme per la presenza di cinghiali nel centro cittadino, segnalati da molte settimane in varie zone. In particolare la presenza in branchi si rileva nelle ore serali nei pressi delle abitazioni, motivo questo di preoccupazione tra i cittadini. Per tale ragione l’esponente di un gruppo civico in Consiglio comunale, Oscar Branca, ha presentato un’interrogazione al sindaco. “La presenza dei cinghiali in città – è scritto – non è più un episodio sporadico, ma un problema che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. Le istituzioni hanno il dovere di intervenire con tempestività, senza attendere che si verifichi un incidente grave o, peggio ancora, una tragedia. Continuerò a seguire questa vicenda affinché vengano adottate misure concrete ed efficaci per tutelare la nostra comunità. È una situazione che non può essere ignorata e che richiede risposte immediate”. Il problema riguarda “sia le persone che frequentano gli spazi pubblici nelle ore serali sia gli automobilisti, esposti al rischio di incidenti provocati dall’attraversamento improvviso degli animali”. Branca chiede quindi all’amministrazione comunale di illustrare “quali azioni intenda mettere in campo, in collaborazione con gli enti competenti, per contenere il fenomeno e garantire la sicurezza di cittadini e automobilisti”.