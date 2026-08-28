Lamezia-Futuro Nazionale, la telenovela continua: il Sindaco Murone querela Furgiuele per diffamazione

La tensione politica a Lamezia Terme dopo la rimozione degli esponenti vicini a Futuro Nazionale dalla giunta di centrodestra potrebbe avere anche un seguito giudiziario. La vicenda, già diventata terreno di confronto e scontro, si sposta infatti nelle sedi della magistratura dopo la decisione del sindaco Mario Murone di presentare una denuncia-querela. Il primo cittadino ha depositato l’atto alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme nei confronti del deputato Domenico Furgiuele e dei “gestori della sua pagina Instagram”, contestando alcuni contenuti pubblicati online e ritenuti diffamatori nei suoi confronti.

Nella denuncia-querela Murone evidenzia alcuni passaggi apparsi sui canali social riconducibili a Furgiuele e alla pagina Instagram in questione, sostenendo che attraverso frasi e valutazioni pubblicate sarebbero state espresse considerazioni lesive della sua immagine. Il sindaco ha allegato anche alcuni screenshot relativi ai contenuti contestati, chiedendo agli inquirenti di approfondire la vicenda e individuare tutte le eventuali responsabilità.

Nell’atto presentato alla Procura, il primo cittadino di Lamezia Terme ha chiesto di “individuare tutti i possibili testimoni”, annunciando inoltre la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento. La richiesta riguarda anche eventuali soggetti che abbiano agito “in nome, per conto o nell’interesse della stessa pagina”, con l’obiettivo di accertare ogni possibile coinvolgimento nella pubblicazione dei contenuti contestati. La vicenda politica nata intorno alla presenza dei rappresentanti di Vannacci nella giunta comunale si arricchisce dunque di un nuovo capitolo, con il confronto che dalle sedi istituzionali e dai social arriva ora davanti agli organi giudiziari.