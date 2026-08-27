L’affascinante leggenda degli spaghetti alla Corte d’Assise: storia, ricetta e gusto

Correva l’anno 1958. Era una notte di pieno inverno e una vorace tempesta avvolgeva l’intera Costa Ionica reggina. Nel ristorante “Da Rocco” della famiglia Agostino, a Marina di Gioiosa Ionica, il focolare delle cucine custodiva le sue ultime braci. La notte era ormai allo stremo e fuori regnava imperioso uno scenario fantasmagorico: l’incessante atroce sibilio del vento di tramontana, la pioggia a tamburo battente, lampi e tuoni a non finire. Fu in quell’atmosfera di desolazione che lo scricchiolio della porta del ristorante annunciò la presenza di un giudice e dei suoi collaboratori: l’anima stanca da ore di sedute legali, il corpo piegato dalla fame. I tre chiesero di poter mangiare qualcosa, sottolineando che si sarebbero accontentati di qualsiasi cosa vista l’ora tarda.

Le cucine erano ormai quasi spente e nella dispensa era rimasto ben poco. Ma, laddove la sorte aveva imposto il proprio limite, l’ingegno culinario calabrese si accingeva a elevare la propria gloria. Il cuoco Gaetano Belcastro risvegliò il fuoco e sfoderò la padella, chiamando a raccolta i pochi prodotti che gli erano rimasti: aglio, polpa di pomodoro, peperoncino piccante, olio, formaggio pecorino, parmigiano e prezzemolo fresco. Il profumo dell’aglio schiacciato risvegliò subito l’ambiente, con l’olio a danzare nella ghisa insieme a una cascata di pomodoro denso e al peperoncino piccante di Calabria. Il tempo giusto di cottura degli spaghetti, e i piatti vennero serviti.

Il magistrato fu travolto da una carica di energia che gli risvegliò i sensi

Al primo boccone, il magistrato fu travolto da una carica di energia che gli risvegliò i sensi. Reclamò il bis, chiedendo il nome di quella prelibatezza. Quel piatto improvvisato era però ancora privo di un nome: fu il giudice stesso a emanare il verdetto che lo avrebbe consegnato al mito, battezzandolo “Spaghetti alla Corte d’Assise!”. È così, in quella notte di tempesta, che nacque una delle prelibatezze più celebrate della fascia ionica reggina. Il nome non è un caso ed evoca lo spirito di una condanna: un peperoncino calabrese spietato, fortissimo, che non concede sconti; un sapore prelibato ma così severo da ricordare i giudici della Corte d’Assise quando emanavano le sentenze più pesanti. Insomma, un piatto severo come un decreto, carico dell’intransigenza di un giudizio senza possibilità d’appello.

Ingredienti

350 g di spaghetti n. 5 trafilati al bronzo

350 g di polpa di pomodoro densa

2 peperoncini calabresi freschi

5 spicchi d’aglio

8 cucchiai di olio extravergine d’oliva

3 cucchiai di pecorino calabrese stagionato

3 cucchiai di Grana Padano o Parmigiano Reggiano

Prezzemolo fresco e sale q.b.

La preparazione

Far scaldare l’olio nel tegame. Inserire l’aglio e il peperoncino per liberare la loro essenza prima che l’aglio venga rimosso.

Versare la polpa di pomodoro e unire gli spaghetti. Far risottare la pasta direttamente nel condimento, facendole assorbire la piccantezza fin nel profondo. Regolare di sale e unire il prezzemolo.

Fuori dal fuoco, aggiungere i formaggi grattugiati. Mantecare con braccio saldo finché il condimento non si trasforma in una crema lucida e avvolgente.

Servire il piatto bollente: non come una semplice pietanza, ma come il ruggito della Calabria ionica.