L’ACR Messina non si ferma: terza ufficializzazione di giornata

“L’A.C.R. Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Mattia Passiatore. Classe 2007, Passiatore entra a far parte della rosa giallorossa, pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico e a proseguire il proprio percorso di crescita con impegno e determinazione. Un giovane profilo che arricchisce il reparto arretrato dell’A.C.R. Messina 1900″. Terzo movimento, terza ufficialità, terzo giovane. Nuovo annuncio in entrata per l’ACR Messina, che ufficializza anche Mattia Passiatore, difensore classe 2007.