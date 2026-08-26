La Viola saluta capitan Fernandez: “grande professionista e persona, è entrato nel cuore dei tifosi”

Dopo due stagioni intense e tribolate, dal punto di vista delle emozioni dentro e fuori dal campo, si separano le strade di Manu Fernandez e della Pallacanestro Viola. Il capitano, argentino di Bahia Blanca, “Manu”, come quel “Manu” (Ginobili), è entrato da subito nel cuore dei tifosi con il suo sorriso pacato, la sua gentilezza e la sua straordinaria professionalità. Leader silenzioso, elegante, bravo a trovare sempre la parola giusta anche nei momenti di tensione, a regolare il ritmo in campo e fuori.

Fermato da un brutto infortunio che ha, di fatto, costretto la Viola al naufragio nella prima stagione; Fernandez si è ritagliato il suo spazio nella seconda, mettendosi al servizio della squadra, non più come prima stella, ma come gregario (nel senso più alto del termine) in una squadra che aveva in Laganà e Laquintana le prime opzioni offensive. Manu lo ha fatto in silenzio, per il bene della squadra, accettando anche di fare panchina quando serviva.

Dopo la promozione, il suo status di straniero è pesato parecchio sulla decisione finale della Viola che gli ha preferito l’americano Daniel Love come non formato. Attraverso una nota social, la Viola ha voluto ringraziare Fernandez augurandogli il meglio, con un messaggio nel quale si legge: “Grazie, Manu! Dopo stagioni intense vissute con la nostra maglia salutiamo Emanuel Fernandez Peña. Due anni in cui Manu ha rappresentato i colori della Viola con impegno, professionalità e senso di appartenenza, indossando la fascia di capitano ed entrando nel cuore dei tifosi neroarancio. A Manu, grande professionista e grande persona va il ringraziamento di tutta la società per il percorso condiviso, e un grande augurio di cuore per il prosieguo della sua carriera. Grazie di tutto, Capitano. In bocca al lupo, Manu!“.

Il post di Fernandez: “due anni bellissimi carichi di emozioni e affetto”

Fernandez, attraverso una storia Instagram, ha salutato la Viola e Reggio Calabria: “due anni bellissimi, carichi di emozioni e affetto. Grazie a Reggio Calabria, ai tifosi per la passione straordinaria e a chi ha condiviso questo percorso con me. Porto con me ricordi indimenticabili. Un abbraccio a tutti e sempre forza Viola“.