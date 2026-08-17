La Vara di Messina arriva negli Stati Uniti: a Terre Haute rivive la tradizione dell’Assunta

La Vara di Messina attraversa idealmente l’Atlantico e trova una nuova casa nel cuore degli Stati Uniti. A Terre Haute, città dello Stato dell’Indiana, una comunità parrocchiale ha fatto propria una delle tradizioni religiose più profondamente legate all’identità messinese, trasformandola in un appuntamento che ogni anno rinnova la devozione per la Madonna Assunta. Al termine della celebrazione della Santa Messa, una riproduzione in miniatura della Vara viene portata in processione lungo le vie di pertinenza della parrocchia. Un gesto che, pur svolgendosi a migliaia di chilometri dalla Sicilia, richiama direttamente la grande processione del 15 agosto a Messina e mantiene vivo un legame spirituale e culturale con la città dello Stretto.

Dallo Stretto agli Stati Uniti, un frammento della tradizione messinese

La distanza geografica tra Messina e l’Indiana non ha impedito alla tradizione dell’Assunta di trovare un nuovo spazio nel quale essere vissuta e condivisa. La riproduzione della Vara rappresenta infatti un frammento della spiritualità dello Stretto di Messina trasportato in un contesto molto diverso per storia, cultura e territorio. Proprio questa distanza rende ancora più particolare l’iniziativa, perché dimostra come una tradizione profondamente locale possa assumere un significato universale attraverso la devozione religiosa. Per la comunità di Terre Haute, la processione costituisce così un momento capace di unire fede, appartenenza e memoria, mantenendo un rapporto diretto con una delle feste più identitarie della città di Messina.

Il richiamo alla processione del 15 agosto a Messina

Il riferimento è chiaramente la grande processione della Vara di Messina, uno degli appuntamenti religiosi e popolari più sentiti del calendario cittadino. Ogni 15 agosto, in occasione della festa dell’Assunzione di Maria, la Vara diventa il centro di una manifestazione che coinvolge la città e richiama una tradizione secolare. A Terre Haute, la versione in miniatura ripropone in scala ridotta quello stesso significato devozionale. Non si tratta di una replica priva di contesto, ma di un gesto che richiama esplicitamente la celebrazione messinese e ne trasferisce simbolicamente l’essenza oltreoceano. La comunità americana può così vivere una forma di partecipazione a una tradizione che nasce e si sviluppa a Messina, ma che attraverso questo legame assume una dimensione più ampia.

Il gemellaggio nato nel 2022 con il Gruppo Storico della Vara di Messina

Alla base di questo particolare rapporto tra Terre Haute e Messina c’è un gemellaggio nato nel 2022. Il legame ha preso forma grazie all’incontro tra Emilia Mantineo Staap, unica messinese coinvolta nel progetto, e il Gruppo Storico della Vara di Messina. È da questo incontro che si è sviluppato il percorso capace di portare la tradizione dell’Assunta nel cuore degli Stati Uniti, creando una connessione concreta tra la comunità americana e la realtà messinese. Il gemellaggio rappresenta quindi il punto di partenza di un’esperienza che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi attraverso la processione della riproduzione della Vara.