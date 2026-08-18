La Vara davanti al Duomo di Messina: la tradizionale rotazione nel cuore della città

La Vara di Messina protagonista davanti al portale del Duomo, dove si è svolta la tradizionale rotazione. Il passaggio davanti alla Cattedrale rappresenta uno dei momenti di maggiore impatto visivo legati alla Vara, con la grande macchina votiva che, giunta di fronte al Duomo di Messina domenica scorsa, viene fatta ruotare davanti al portale. La processione di Ferragosto, nel ricordo delle vittime di Pistunina, è stato un successo con migliaia di fedeli presenti lungo tutto il percorso nel cuore della città dello Stretto.
Il Duomo di Messina fa da cornice alla rotazione della Vara
Il Duomo di Messina torna quindi a essere uno dei punti centrali della scena durante il passaggio della Vara. La rotazione davanti al portale sottolinea ancora una volta il legame tra la Vara, il centro storico e uno dei luoghi simbolo della città, offrendo ai presenti un’immagine destinata a restare tra quelle più rappresentative della giornata.